Lancia e uccide figlia da un ponte sulla A14 | poi si butta nel vuoto

Francavilla al mare - Lancia la figlioletta da un ponte sull'autostrada : ora minaccia di uccidersi : Momenti drammatici a Francavilla al mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) la figlioletta. L'uomo a sua volta...

Monza. Luisella Bertazzo si uccide Lanciandosi da Palazzo Lombardia a Milano : Si è tolta la vita Lusella Bertazzo, dipendente di 42 anni della Regione. Si è uccisa lanciandosi dal Palazzo Lombardia in

Ciampino - accoltella la moglie e si uccide Lanciandosi dal terzo piano Video : Le urla alle 5 e 30 di ieri hanno svegliato tutto il vicinato. In tanti hanno chiamato il 118 e la polizia, ma all'arrivo dei soccorsi il peggio era gia' accaduto. L'atroce risveglio domenicale è avvenuto alle porte della Capitale, a #Ciampino in via Francesco Baracca. Al terzo piano di un palazzo al civico 26 b, si è consumata una nuova folle tragedia, un nuovo caso di #violenza domestica culminato in un femminicidio [Video], un omicidio ...

Prova a sgozzare la moglie - poi si uccide Lanciandosi dal balcone a Roma : Tenta di sgozzare la moglie poi si uccide lanciandosi dal balcone. Un commercialista di 38 anni, al culmine di una lite violenta, ha tentato di sgozzare la moglie e poi si è tolto la vita lanciandosi dal balcone dell'appartamento al terzo piano. L'uomo è morto sul colpo. La donna, soccorsa, è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Romano di Tor Vergata. E' accaduto alle 5,30 a Ciampino, in via Francesco Baracca ...

Si Lancia sotto il treno in corsa ma ne esce illeso - denunciato : “Volevo uccidermi” : Il 50enne ripreso in un video da un'altra persona presente che stava filmando l'arrivo del treno. L'uomo ha raccontato che aveva problemi personali ed economici. Ora deve rispondere di procurato allarme, interruzione di pubblico servizio e attentato alla circolazione ferroviaria.Continua a leggere

Roma : Lancia cagnolina dal settimo piano e la uccide - arrestato quarantaquattrenne : Dopo il folle gesto, l'uomo ha anche insultato gli agenti giunti sul posto, per poi colpirli con calci e pugni

Uccide il cagnolino del figlio Lanciandolo dal settimo piano - poi aggredisce gli agenti. L'episodio a Roma : "Tutte 'ste pagliacciate...è solo un cane". Queste le parole che un 44enne Romano ha rivolto ai poliziotti che stavano confortando il figlio a cui aveva appena ucciso, lanciandola dal settimo piano di un condominio di Roma, la sua cagnolina.Gli agenti erano intervenuti sul posto dopo una segnalazione al numero unico delle emergenze. Dopo aver individuato l'abitazione hanno trovato un adolescente in lacrime che stringeva al petto la ...