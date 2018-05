L’abito di Meghan Markle per la festa di matrimonio? Una dichiarazione di intenti

L’abito di Meghan Markle : i giudizi delle stiliste : Un abito che passerà alla storia, quello indossato da Meghan Markle per il giorno del sì al suo principe Harry. Un abito firmato Givenchy dalla semplicità assoluta e pura, che però ha diviso il pubblico: per molti un capolavoro di eleganza minimal, per altri un tantino noioso nella sua totale, esasperata linearità. LEGGI ANCHETutto quello che c'è da sapere sull'abito di Meghan Markle Per chiarirci le idee, abbiamo raccolto a caldo i pareri di ...

L’abito da sposa di Meghan Markle è Givenchy : Kensington Palace svela i segreti del vestito del royal wedding : Quando ha fatto il suo ingresso nella St. George Chapel, Meghan Markle ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti: l'abito da lei scelto per le nozze con il Principe Harry, celebratesi sabato 19 maggio a Londra, ha stupito tutti per la sua semplicità e al contempo eleganza. Disegnato da Clare Waight Keller, che lo scorso anno è diventata la prima direttrice creativa donna di Givenchy, l'abito è stato tenuto top secret per mesi, prima che ...

L’abito da sposa di Meghan Markle : a sorpresa è Givenchy : Alla fine Meghan Markle ha spiazzato tutti. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni incontrollate, pareva certo che il suo abito da sposa avrebbe dovuto essere firmato dalal coppia di stilisti Ralph&Russo. E, invece, all’appuntamento con il Principe Harry alla St. George’s Chapel l’ex attrice e neo Duchessa di Sussex ha stupito tutti: a firmare l’immacolato e semplicissimo – sì, tutte le spose lo definiscono sempre ...

“Meghan mani bucate”. Royal wedding : scandalo. La Markle per le nozze con Harry non bada a spese. In tanti la criticano : “Fa la signora con i soldi della regina”. Ad esempio - L’abito costa quanto una casa : Dopo mesi di indiscrezioni è arrivato il momento della verità. I fan più accaniti già lo sapevano, il vestito da sposa di Meghan Markle sarà firmato Ralph&Russo, ma oltre a questo nulla più. Il costo è da capogiro (quello vero), infatti i beninformati parlano di 100mila sterline, ovvero 113mila euro. Insomma, una cosina da nulla. Visto che la futura sposa di Harry deve rinunciare al bianco per via del suo precedente matrimonio, la ...

Meghan Markle - i dettagli delL’abito da sposa : ecco quanto costerà : costerà 100mila sterline (113 mila euro) e sarà firmato Ralph&Russo. ecco i dettagli tanto attesi sull’abito che Meghan Markle indosserà il prossimo 19 maggio per le nozze con il principe Harry. L’abitò sarà offerto dallo sposo e dalla famiglia reale. Meghan non indosserà solo quello: secondo il Daily Mail, la futura sposa avrà un abito diverso per il ricevimento. “Potrà risultare costoso, ma questo è il matrimonio ...

E se L’abito di Meghan Markle fosse firmato Burberry? : Manca poco più di un mese al matrimonio più atteso degli ultimi anni. Finalmente il Principe Harry e Meghan Markle convoleranno a nozze, e trattandosi di un vero e proprio matrimonio reale, per quanto il fratellino del Principe William sia, in linea di successione, ben lontano dal trono, le curiosità e i rumor attorno all’evento si fanno, con il progredire del tempo, sempre più frenetici. Tra le scommesse sui dettagli del matrimonio, ...

Quello che (non) sappiamo delL’abito di Meghan : L’abito sul quale più si specula, chiacchiera, ipotizza e scommette in queste settimane? Non c’è dubbio: Quello che Meghan Markle indosserà per il fatidico giorno del sì con il suo principe, Henry del Galles. E – questo è poco ma sicuro – se ne continuerà a parlare esponenzialmente sempre di più con l’avvicinarsi della data in questione, ovvero il 19 maggio. L’indiscrezione del giorno arriva dall’esperta ...

