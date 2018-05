La prima fiducia di Liliana Segre Dobbiamo lavorare sull' educazione civica nelle

agi

(Di domenica 20 maggio 2018) La senatricenon ha ancora deciso se voterà o no laal prossimo governo. “Come faccio a dirglielo? È prematuro. Vediamo chi e che cosa realmente propongono, e poi magari con i miei 5 ‘colleghi’ senatori a vita decideremo una linea comune, anche se non so ancora se si fa: sono una recluta, anche se ho quasi 88 anni!”. Nella sua bella casa milanese, al terzo piano di un palazzo d’epoca di un quartiere residenziale e molto verde in questo mese di maggio, in questa intervista all’Agi la signoraparla con sorridente soddisfazione della sua recente nomina (“mi ha fatto molto piacere, sarei bugiarda se non lo ammettessi, e poi il presidente Mattarella è stato talmente carino…”). Da quel giorno di gennaio, dice, la sua vita è cambiata: tutti la cercano, le persone la riconoscono ...