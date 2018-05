La Power attacca ' i presentatori venduti' | Maria De Filippi furiosa

Blastingnews

(Di domenica 20 maggio 2018) Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno a Rominae Albano Carrisi. Il duo canoro più famoso del mondo è stato ospite ieri della settima puntata di Amici diDe, dove hanno entusiasmato i loro fans. Peccato che le strofe polemiche aggiunte al brano Felicità abbiano suscitato un vero polverone in rete. Romina e Albano Carrisi ospiti di Amici diDeRominae Albano Carrisi sono tornati a far parlare di loro per la partecipazione ad Amici 2018 diDe. Ieri sera il cantante di Cellino San Marco ha duettato insieme a Bryan, il ballerino della squadra bianca che ha terminato la sua esperienza nel talent, posizionandosi al secondo posto nella categoria ballo dietro Lauren Celentano. Il cantante pugliese ha fatto i complimenti alla moglie di Maurizio Costanzo in quanto è riuscita con il suo programma ...