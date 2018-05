“La Notte del Maestro” | annunciate le due formazioni | White Stars contro Blue Stars 

Lucciola - lucciola vien da me : 5 proposte per vivere una notte di giugno punteggiata da centinaia di piccole “Lanterne” naturali in un’atmosfera fiabesca : Nelle sere d’inizio estate, quando nei campi e nei boschi risuona il canto dei grilli, lontano dall’inquinamento luminoso della città, si può assistere a uno spettacolo magico: quello delle lucciole. centinaia di punti luminosi rischiarano il buio e, come stelle cadute dal cielo, incantano col loro rituale di corteggiamento, creando un’atmosfera suggestiva e molto romantica. Alle Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (PD), le piscine brillano ...

“La scuola non è una spiaggia” : i presidi vietano minigonne - shorts e canotte in classe : Con l'arrivo imminente della staione estiva, alcuni presidi italiani hanno diramato una serie di circolari interne imponendo un dress code adeguato agli studenti e vietando di fatto minigonne, shorts, jeans troppo stracciati e cappellini da rapper in classe.Continua a leggere

I 30 anni di Adele in un’incredibile festa a tema Titanic (foto) : “La miglior notte della mia vita” : I 30 anni di Adele non si dimenticheranno facilmente. Sarà pur vero che i dirty 30 si compiono una volta sola, ma l'artista ha sicuramente voluto qualcosa di molto particolare per festeggiare questa importante ricorrenza. Il party a tema ha fatto il giro del web grazie alle immagini condivise dall'artista dopo la festa che ha organizzato per i suoi primi 30 anni, specificando come quella sia stata la notte migliore della sua vita. In una ...

MILANO - NOTTE DI SANGUE : DUE MORTI E UNA RAGAZZA ACCOLTELLATA/ Altitonante : “La politica qui ha fallito” : MILANO, NOTTE di terrore: 21enne ACCOLTELLATA e rapinata, rumeno morto dopo colpo al volto, bengalese ucciso. Tre aggressioni nel capoluogo lombardo nelle scorse ore(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Anna Tatangelo - dopo Gigi D'Alessio notte con Stash?/ Arriva il nuovo singolo “La fortuna sia con me” : Anna Tatangelo, dopo la rottura da Gigi D'Alessio, avvistata a Milano con Stash: sui socia, lui dichiara amore al suo cane mentre lei svela chi è il custode del suo cuore.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:52:00 GMT)

“La Notte del Maestro” : la partita di addio di Pirlo in diretta su Sky : Andrea Pirlo si appresta a salutare tutti i tifosi che lo hanno apprezzato con una partita speciale in programma il 21 maggio a San Siro L'articolo “La notte del Maestro”: la partita di addio di Pirlo in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scuola - la notte bianca della Geografia : “La domanda di corsi è in forte crescita - ma la materia rimane bistrattata” : A Bologna hanno organizzato una passeggiata nei prati di Caprara, a Roma una caccia al tesoro con l’uso del Gps, a Otranto una serata dedicata ai racconti di viaggi: venerdì è la prima notte bianca della Geografia. Nata due anni fa in Francia, la manifestazione quest’anno per la prima volta varca i confini per sbarcare in tutt’Europa e l’Italia è il Paese con il maggior numero di eventi in calendario. Oltre venti città coinvolte, più di quaranta ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 – Cappellni/Lanotte : “La performance più bella di sempre. Le medaglie passano in secondo piano” : “Grazie per sempre”. E’ con queste parole che Anna Cappellini, rivolgendosi a Luca Lanotte, ha ringraziato il suo compagno di avventura in quest’esibizione emozionante, nella free dance, dei Mondiali di Pattinaggio di figura a Milano. Lacrime e gioia fuse in un esercizio che, anche per i profani, è pura poesia. La colonna sonora de “La vita è bella”, capolavoro firmato da Roberto Benigni, si confà alla prova ...