La maglia rosa Yates fa il tris a Sappada

VIDEO Giro d’Italia - Simon Yates vince il tappone dolomitico! maglia rosa dominante a Sappada - Fabio Aru in crisi nera : La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha regalato grandissime emozioni, la frazione dolomitica tra Tolmezzo e Sappada non ha deluso le aspettative: Simon Yates è scattato in solitaria a una ventina di chilometri dal traguardo e ha trionfato guadagnando ulteriormente in classifica generale. Ora la Maglia rosa ha 2’11” di vantaggio su Tom Dumoulin che è rimasto dietro insieme a Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot. Più ...

Giro d'Italia 2018 : 15tappa Tolmezzo-Sappada - Yates vince e resta in maglia rosa. Crolla Aru : la classifica : La maglia rosa Simon Yates ha conquistato la 15tappa del Giro d'Italia, da Tolmezzo a Sappada di 176 km. Il britannico della Mitchelton Scott, che aumenta il vantaggio in classifica generale in vista ...

Simon Yates ha vinto la 15ª tappa del Giro d’Italia e ha conservato la maglia rosa : Il ciclista inglese Simon Yates ha vinto in solitaria la 15ª tappa del Giro d’Italia: 176 chilometri da Tolmezzo a Sappada, in Friuli Venezia Giulia. Yates, già maglia rosa con un buon vantaggio sugli inseguitori nella classifica generale, si è staccato dal gruppetto di The post Simon Yates ha vinto la 15ª tappa del Giro d’Italia e ha conservato la maglia rosa appeared first on Il Post.

Giro d’Italia 2018 - risultato quindicesima tappa : Simon Yates - numero da fenomeno. maglia rosa in cassaforte. Si stacca Froome - Aru affonda : Un solo padrone per il Giro d’Italia 2018: la quindicesima tappa, con partenza da Tolmezzo ed arrivo a Sappada, è ancora una volta una questione riservata alla Maglia rosa Simon Yates. Uno scatto impressionante del britannico della Mitchelton-SCOTT che dopo Gran Sasso ed Osimo va a prendersi il terzo successo di tappa, incrementando ancor di più il proprio vantaggio su tutti i rivali in classifica generale. In vista dell’ultima ...

GIRO D'ITALIA. Sullo Zoncolan primo 'squillo' di Froome. E Yates conserva la maglia rosa - FOTO - : Il 'keniano bianco' scatta a 4 km dall'arrivo e conquista la prima vittoria al GIRO d'Italia della sua carriera su una delle salite più famose e temute del mondo. Dopo una prima parte di GIRO in cui ...

Giro d'Italia - Froome conquista il monte Zoncolan : Yates resiste in maglia rosa : Chris Froome della Sky con un attacco partito a 4,5 chilometri dal traguardo ha conquistato il monte Zoncolan. Al secondo posto la maglia rosa Simon Yates della Mitchelton Schott che fino all'ultimo ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Vincere sullo Zoncolan era un obiettivo! La maglia rosa? Non è finita!” : Chris Froome ha trionfato sullo Zoncolan conquistando una vittoria memorabile: il britannico si è risvegliato dal torpore e ha domato il Mostro della Carnia, ottenendo il primo successo al Giro d’Italia 2018 e risalendo in quinta posizione in classifica generale. Queste le dichiarazioni che il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha rilasciato ai microfoni della Rai (in uno splendido italiano): “Una tappa molto importante, per ...

