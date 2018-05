La Lazio regala la Champions all’Inter

romadailynews

(Di domenica 20 maggio 2018) Lala– I padroni di casa hanno dominato la partita per tre quarti della gara, poi in tre minuti hannoto la vittoria e la. Laha dominato, ha messo in grandi difficoltà l’Inter, con Spalletti disperato e a volte addirittura rassegnato. Al 9’ minuto lapassa in vantaggio con un autogol di Perisic che devia in rete un tiro di Marusic. L’Inter sente il colpo, ladomina, mette paura, nessuno scommetterebbe un centesimo sui nerazzurri. Dopo un palo colpito con un gran tiro da Milinkovic Savic su punizione, al 29’ arriva il pareggio dell’Inter con D’Ambrosio che spinge in rete un pallone che Strakosha respinge come può circondato da maglie nerazzurre. D’Ambrosio prima tocca con il petto e poi, sulla parata di Strakosha, ribadisce in rete con il destro sulla linea di porta. I biancazzurri protestano per ...