La Francia di Emmanuel Macron minaccia Salvini e Di Maio | ' Con voi l' euro è a rischio

Francia - sciopero dei ferrovieri contro Emmanuel Macron : ferrovieri, piloti, netturbini, settore energetico: martedì nero di scioperi in Francia. Oggi, è previsto appena un Tgv (Treno ad alta velocità) su otto ed è caos totale per i pendolari che devono andare a lavoro con le linee regionali. Alla stazione di Parigi Gare de Lyon scene di panico e gente sui binari per la folla straripante ammassata sulle banchine già dalle prime ore del mattino.Una rete paralizzata, ...