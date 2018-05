La Francia avverte l' Italia | Si rispettino gli impegni o l' eurozona sarà a

ilgiornale

(Di domenica 20 maggio 2018) Il ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire, mette in guardia che la stabilità della zona euro'messa a rischio' se il prossimo esecutivono non rispetterà gli accordi. 'Se il nuovo governo non rispetterà i ...