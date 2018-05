La Francia avverte l' Italia | rispetti impegni o Eurozona rischia

Governo - la Francia avverte l’Italia : Il ministro francese dell’economia, Bruno Le Maire: «Gli italiani devono capire che il futuro d’Italia è in Europa e non altrove, ma ci sono regole da rispettare»

La Francia avverte l'Italia : «Rispetti gli impegni o l'eurozona è a rischio» : Un duro diktat della Francia all'Italia arriva dal ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire. La stabilità della zona euro potrebbe essere «minacciata» se il prossimo...

La Francia avverte : stabilità dell’eurozona a rischio se l’Italia non rispetterà gli impegni : Il ministro francese dell’economia, Bruno Le Maire, mette in guardia che la stabilità della zona euro sarà «messa a rischio» se il prossimo governo italiano non rispetterà i suoi impegni su debito e deficit....

La Francia avverte l'Italia : "Si rispettino gli impegni o l'eurozona sarà a rischio" : Il ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire, mette in guardia che la stabilità della zona euro sarà 'messa a rischio' se il prossimo esecutivo italiano non rispetterà gli accordi. 'Se il nuovo governo non rispetterà i ...

Governo - la Francia avverte l'Italia : «Rispetti gli impegni o eurozona rischia» : La Francia mette in guardia l'Italia. Il ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire, avverte che la stabilità della zona euro sarà «messa a rischio» se il prossimo Governo italiano non rispetterà i suoi impegni su debito e deficit. «Se il nuovo Governo non ...

Governo - la Francia avverte l’Italia : «Rispetti gli impegni o eurozona rischia» : Le parole del ministro dell’economia, Bruno Le Maire: «Tutti in Italia devono capire che il futuro dell’Italia è in Europa e da nessun’altra parte»