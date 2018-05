La finale dei playoff Il Chieri al Sinigaglia

Hockey su pista - finale Playoff 2018 : Lodi campione d’Italia per il secondo anno consecutivo! Il Forte dei Marmi si arrende in tre sfide : Il Lodi si conferma campione d’Italia di Hockey pista. I lombardi hanno conquistato il terzo titolo della loro storia, il secondo consecutivo, al termine di una cavalcata entusiasmante, che li ha visti cadere, rialzarsi e poi dominare sia la regular season sia la Finale dei Playoff scudetto 2018, letteralmente senza storia. Eppure il Forte dei Marmi ha provato in tutti i modi a rendere la vita difficile al Lodi, giungendo ad un passo dalla ...

Internazionali tennis Roma 2018 : Nadal batte Fognini e va in semifinale. I risultati dei quarti LIVE : Guarda tutti i video La programmazione del torneo maschile degli Internazionali di Roma, in diretta su Sky Sport SKY SPORT 1 HD venerdì 18 maggio . Grande attesa per le sfide che decideranno i semifinalisti del Masters della Capitale. Fognini sfiora l'impresa sul Centrale, ma a vincere è Nadal in tre set. In campo tutti i big, da Djokovic e Zverev. Il Masters di Roma in diretta esclusiva su Sky Sport HD--Giornata di quarti di finale agli ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali 2018 : i risultati dei quarti di finale. Impresa della Svizzera : Si è definito il tabellone delle semifinali ai Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Sui quattro match odierni c’è soltanto una grande sorpresa: l’Impresa della Svizzera con la Finlandia. Per il resto tutto secondo copione. Nella prima sessione una battaglia infinita tra Russia e Canada ha visto spuntarla i canadesi dopo i supplementari (5-4). Avanti per 2-0 con doppio powerplay, i ragazzi della Foglia d’Acero hanno ...

LIVE finale Europa League - Atletico Madrid-Marsiglia in DIRETTA : 3-0 - trionfo dei Colchoneros! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atletico Madrid-Marsiglia, Finale dell’Europa League 2018 di calcio. A Lione si assegna il trofeo della seconda competizione continentale per importanza: gli spagnoli partiranno con i favori del pronostico ma i francesi cercheranno di fare saltare il banco e di alzare al cielo la prima Coppa mentre i Colchoneros puntano al tris. Da una parte la formazione di Simeone spinta da Griezmann e compagni, ...

Hockey su pista - finale Playoff 2018 : il Lodi batte 2-1 il Forte dei Marmi ed ora ha tre match point per il tricolore : Il Lodi allunga contro il Forte dei Marmi ed ora vede lo scudetto. I detentori del titolo volano sul 2-0 nella Finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista grazie al successo in gara-2 contro gli storici rivali, nella terza replica dell’ultimo atto che ormai caratterizza la Serie A1. Memori del blitz a Forte dei Marmi, i lombardi prendono subito le redini della partita nelle battute iniziali del match e al 12′ approfittano di ...

DIRETTA / Monza Piacenza (risultato finale 0-1) : decide Pesenti - i lupi volano alla fase nazionale dei playoff : DIRETTA Monza Piacenza, risultato finale 0-1: il gol di Pesenti dopo 3 minuti basta ai lupi che chiudono in 9 ma espugnano il Brianteo e volano alla fase nazionale del playoff di Serie C(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 20:48:00 GMT)

Video tributi ad April e Arizona - il ricordo dei momenti migliori per l’addio a Grey’s aspettando il finale : In vista dell'addio a April e Arizona in onda col finale di Grey's Anatomy 14, ABC ha realizzato due Video tributi ai personaggi che lasceranno la serie dopo circa un decennio sullo schermo. Sarah Drew e Jessica Capshaw, interpreti di April Kepner e Arizona Robbins, non si sono viste rinnovare i rispettivi contratti con ShondaLand per la quindicesima stagione di Grey's Anatomy, appena rinnovata da ABC, per scelte creative della showrunner ...

LIVE Volley - Civitanova-Zenit Kazan in DIRETTA : finale Champions League. 2-3 - la Lube si arrende. Poker dei Campioni d’Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Alle Baskethall di Kazan si assegna il massimo trofeo continentale: i Campioni d’Europa vanno a caccia del quarto sigillo consecutivo, impresa mai riuscita in passato, e partiranno con tutti i favori del pronostico ma la Lube proverà a compiere il miracolo sportivo e a surclassare la corazzata russa contro cui hanno ...

Hockey su pista - finale Playoff 2018 : blitz del Lodi a Forte dei Marmi! Vittoria in rimonta - ora due match in casa per volare : Il Lodi piazza il colpo in trasferta in gara-1 della Finale scudetto dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I campioni d’Italia hanno sconfitto 3-5 il Forte dei Marmi in Toscana, ribaltando un risultato che sembrava compromesso e piazzando un allungo mortifero a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, con cui hanno conquistato il primo punto nella serie. Il Forte è partito a razzo davanti al proprio pubblico, ...

Volley - finale Champions League 2018 : niente derby italiano. Civitanova - serge il ruggito dei Leoni! L’impresa per battere lo Zenit Kazan : Il miracolo sportivo di una Finale di Champions League tutta italiana non è purtroppo riuscito. Il motivo è molto semplice: lo Zenit Kazan è una corazzata imbattibile contro cui c’è poco da fare. Perugia è stata spazzata via con un roboante 3-0, schiacciata dagli aces del fenomenale Leon (prossimo rinforzo proprio degli umbri) e dalle bordate di Maxim Mikhaylov: la corazzata russa, puntellata anche dal martello Matt Anderson e dal ...

Diretta/ Parma Bari (risultato finale 1-0) streaming video e tv : vittoria dei ducali! : Diretta Parma Bari, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida tra due squadre di alta classifica, i ducali credono nella promozione Diretta(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:52:00 GMT)

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati dei quarti di finale. Chi succederà a Rafael Nadal? : Con la grande sorpresa dell’eliminazione di Rafael Nadal, vanno in archivio i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: definite le semifinali, che domani vedranno opposti l’austriaco Dominic Thiem, carnefice dello spagnolo, ed il sudafricano Kevin Anderson. L’altra sfida sarà tra il canadese Denis Shapovalov ed il tedesco Alexander Zverev. Anderson ha superato in tre set il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di ...

DIRETTA/ Carrarese-Pistoiese (risultato finale 5-0) streaming video e tv : manita dei marmiferi! : DIRETTA Carrarese Pistoiese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Primo turno dei playoff di Serie C, derby toscano allo stadio dei Marmi(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:19:00 GMT)

