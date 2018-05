La Cina è pronta a tornare sulla Luna | domani il lancio del satellite per le

meteoweb.eu

: RT @ReteClima: Mobilità elettrica: Cina, Europa e Stati Uniti sono i principali mercati per le auto elettriche, oltre ad essere i luoghi do… - EnerRinn : RT @ReteClima: Mobilità elettrica: Cina, Europa e Stati Uniti sono i principali mercati per le auto elettriche, oltre ad essere i luoghi do… - StUpGreen : RT @ReteClima: Mobilità elettrica: Cina, Europa e Stati Uniti sono i principali mercati per le auto elettriche, oltre ad essere i luoghi do… - GEvVC : RT @ReteClima: Mobilità elettrica: Cina, Europa e Stati Uniti sono i principali mercati per le auto elettriche, oltre ad essere i luoghi do… -

(Di domenica 20 maggio 2018): è in programma21 maggio ildi Queqiao, unrelay che gestirà le comunicazioni tra la terra e Chang’e 4, missione destinata ad atterrare sulla faccia nascosta del nostro. Inizialmente progettata per essere il backup Chang’e-3, composta da un lander e un rover atterrati sul suolo lunare alla fine del 2013, Chang’e 4 ha poi acquisito una propria configurazione che include un lander, un rover e un orbiter. Ildelrelay – spiega Global Science – sarà effettuato da un razzo Lunga Marcia 4 e la sua posizione finale sarà l’orbita intorno al punto di Lagrange, a circa 65mila chilometri oltre la Luna. Se tutto procede come previsto, Chang’e 4 verrà lanciata verso la fine del 2018, destinazione finale il cratere di Von Karman all’interno del bacino del polo sud Aitken, un obiettivo ...