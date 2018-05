Kate Middleton | vestito di Alexander McQueen riciclato? Successo del blush per la

Kate Middleton - vestito di Alexander McQueen riciclato?/ E' polemica - ma i fan la promuovono! (Royal Wedding) : Kate Middleton, la moglie del Principe William torna in pubblico dopo la nascita del terzogenito. C'è grande attesa per scoprire come sarà il suo vestito per la cerimonia. (Royal Wedding)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:29:00 GMT)

Kate Middleton - VESTITO RICICLATO?/ Look di Alexander McQueen : ecco quando l'ha usato (Royal Wedding) : KATE MIDDLETON, la moglie del Principe William torna in pubblico dopo la nascita del terzogenito. C'è grande attesa per scoprire come sarà il suo VESTITO per la cerimonia. (Royal Wedding) - Anche i reali d'Inghilterra riciclano gli abiti per andare ai matrimoni: così ha fatto addirittura KATE MIDDLETON, che per il matrimonio dei cognati Harry e Meghan Markle ha sfoggiato un VESTITO che aveva già utilizzato in passato.

Royal wedding - il ritorno di Kate Middleton : È in maternità fino alla fine dell’estate, Kate Middelton, niente eventi pubblici, insomma, ma la duchessa di Cambridge non poteva certo perdere il matrimonio dell’amato cognato Harry con Meghan Markle! Così a meno di un mese dalla nascita del terzogenito Louis, nato lo scorso 23 aprile, si è materializzata alla St. George Chapel insieme al marito William e ai figli più grandi, George, cinque anni il prossimo luglio, e Charlotte, 3, ...

Royal wedding - bellissima la sposa - ma avete visto Kate Middleton? Ecco cosa ha indossato : “Sei meravigliosa”. Così Harry appena Meghan l’ha raggiunto all’altare. Gliel’ha sussurrato dopo aver scambiato con lei uno sguardo intenso. E ha ragione il principe d’Inghilterra. O meglio: da oggi duca di Sussex (e Meghan duchessa). Come confermato in mattinata da Kensington Palace, la regina ha insignito gli sposi di questo titolo. Meghan è davvero meravigliosa. È arrivata in chiesa, alla St. George ...

Meghan Markle trucco naturale senza make up artist per il matrimonio. Come Kate Middleton : Come sarà il make up di Meghan Markle per il giorno delle nozze con Harry? Secondo le ultime notizie la star americana avrebbe deciso di seguire le orme di Kate Middleton. Era il 2011 quando Kate e William convolarono a nozze. In quell’occasione la futura duchessa di Cambridge decise di rompere il protocollo, scegliendo di truccarsi da sola. Dopo aver preso qualche lezione dalla make up artist Arabella Preston, si presentò davanti ...

Kate Middleton - come si vestirà al matrimonio di Harry e Meghan Markle : Il matrimonio di Harry e Meghan Markle sarà la prima occasione in cui rivedremo Kate Middleton dopo la nascita di Louis avvenuta lo scorso 23 aprile. C’è dunque grande attesa per il look che sfoggerà. L’invito prevede il seguente dress code: uniformi, completo scuro per gli uomini con camicia e cravatta, un abito da giorno per le donne, lungo almeno fino al ginocchio e un cappello. Sicuramente, Kate si atterrà al protocollo ...

Abiti - scarpette e giocattoli. Kate Middleton non butta via niente : Che mamma Kate Middleton fosse (giustamente) una riciclona, lo sapevamo già. Negli anni la duchessa di Cambridge ci ha abituati ad Abiti già indossati, cappotti premaman sfoggiati a ogni gravidanza, cappellini non da una sola occasione, decolleté adatte a svariate cerimonie. Oltre a vistosi gioielli che si tramandano da una generazione all’altra di reali. Ma l’abitudine per il riciclo non si limita solo ai suoi outfit: la mamma applica la stessa ...

Kate Middleton presenta il piccolo Louis : le tenere foto con la sorellina Charlotte : “Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono molto lieti di condividere due fotografie della principessa Charlotte e del principe Louis, scattate dalla Duchessa a Kensington Palace”: così l’account social della...

“Ecco come ha fatto!”. Il parto lampo di Kate Middleton. A 7 ore dalla nascita di Louis - era fresca come una rosa e se n’è tornata a casa. Ora viene fuori come ci è riuscita e perché l’hanno dimessa di fretta e furia : Le immagini di Kate e William con in braccio il loro terzogenito hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Ma qualcosa ha veramente stupito tutti. Quando la duchessa di Cambridge è apparsa al colmo della gioia con il bebè in braccio davanti a fotografie giornalisti, quasi non sembrava avesse partorito da poche ore: sette per l’esattezza. Viso riposato, capelli in ordine e sorriso disteso hanno scatenato l’invidia delle madri di tutto il ...