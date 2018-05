Juventus | festa scudetto sul pullman e addio a Buffon | il Napoli accusa i bianconeri

Juventus-Verona - probabili formazioni e ultimissime : è il Buffon-Day. Doppia festa bianconera : Juventus-Verona, probabili formazioni- Tutto pronto per la Doppia festa bianconera dinanzi ad un’Allianz Stadium da tutto esaurito. Sarà l’ultima sfida in bianconero di Gigi Buffon, per il quale sarà riservata una super coreografia e un tributo speciale. Un saluto lungo 17 anni. Un saluto che ripercorrerà le tappe di una storica carriera. Difficile, se non […] L'articolo Juventus-Verona, probabili formazioni e ultimissime: è il ...

Juventus-Verona - Allegri : “Sì - resto qui. Scudetto più bello. Domani la festa di Buffon…” : Juventus-Verona, Allegri- Massimiliano Allegri svela ufficialmente il suo futuro e si autoconferma sulla panchina della Juventus. Una scelta già maturata da tempo, la quale non è mai stata messa in dubbio dal tecnico bianconero. “resto ALLA JUVE” “Restare alla Juve? Ho una percentuale altissima, non ho mai avuto dubbi. Settimana prossima incontrerò la società per programmare […] L'articolo Juventus-Verona, Allegri: ...

Clamoroso Juventus - bare con il nome di Insigne e Sarri : la festa della vergogna - il Napoli furioso con i calciatori bianconeri : 1/25 ...

Paura durante la festa scudetto della Juventus - camion si incastra tra i cavi del tram : due tifosi rischiano la vita : durante la festa scudetto della Juventus, un camion di tifosi è rimasto incastrato tra i fili del tram: due i feriti gravi ricoverati in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco Tragedia sfiorata durante la festa scudetto della Juventus, un camion pieno di tifosi bianconeri si è infatti incastrato tra i fili del tram nel tentativo di avvicinarsi al pullman dei giocatori. Foto LaPresse/Tano Pecoraro Secondo quanto riporta l’Ansa, ...

Juventus campione d’Italia - euforia e sorrisi dopo la vittoria sul Verona : ecco tutte le immagini della festa scudetto [GALLERY] : dopo la vittoria ottenuta contro il Verona, la Juventus ha festeggiato per le vie di Torino lo scudetto a bordo di un pullman scoperto Torino in festa oggi per la vittoria dello scudetto da parte della Juventus, la società bianconera ha sfilato per le vie della città a bordo di un pullman scoperto dopo il successo sull’Hellas Verona per condividere con i propri tifosi la gioia di questa splendida giornata. Un modo anche per salutare Gigi ...

Festa Juventus - incidente al pullman : strage evitata per poco - ecco perchè : Juventus, incidente al pullman dei tifosi – La Juventus ha conquistato lo scudetto, oggi Festa al termine della gara contro il Verona, omaggio anche per Buffon, all’ultima partita con i bianconeri. Ma è stata una serata di paura per i tifosi della Juventus, un pullman carico di tifosi della Juventus è stato coinvolto in un incidente in corso Grosseto, all’angolo con via Chiesa della Salute. Il pullman al seguito della squadra è ...

Juventus - sei tifosi coinvolti in un incidente durante la festa scudetto : Intorno alle 21.30 è cessato l'allarme per i due tifosi della Juventus ricoverati in seguito a un incidente stradale avvenuto durante la festa scudetto a Torino. In un primo momento sembrava poter ...

Juventus - festa Scudetto : camion tifosi urta cavi del tram : ci sono dei feriti : E' più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della Juventus , durante la festa di oggi pomeriggio. Sei i feriti, di cui ...

Juventus - gravi due tifosi coinvolti in un incidente durante la festa scudetto : Due tifosi della Juventus sono ricoverati in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto durante la festa scudetto a Torino. Secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa , è più grave di ...

Juventus - incidente shock durante la festa : pullman si aggancia ai cavi del tram - ci sono feriti gravi : 1/36 La Presse ...

Juventus - la festa scudetto dal pullman : zebre - selfie - mamme e... : "Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi". I giocatori della Juventus non smettono di urlarlo, in campo, negli spogliatoi e durante la parata con pullman scoperto per le vie di Torino. ...

Festa Juventus - pullman scoperto in giro per la città : calciatori scatenati [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Tano Pecoraro 19-05-2018 Torino (Italia) Sport Calcio Festa ...

Juventus - festa a Torino : tifosi scatenati dopo lo scudetto [FOTO] : 1/23 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Juventus : la festa scudetto tra addii e arrivederci Video : Oggi lo Juventus Stadium di Torino sara' palcoscenico di grande festa colorata di bianconero, per festeggiare il settimo scudetto consecutivo quarto di Allegri [Video] nel proprio stadio con tutti i tifosi juventini che riempiranno gli spalti. Alle 15:00 di oggi ci sara' il match dell'ultima giornata di campionato tra Juventus ed Hellas Verona, partita che non ha niente da offrire sul piano della classifica, considerando che il Verona è gia' ...