Juventus | Douglas Costa posta una bara con la scritta Insigne Il Napoli replica

Bara per Insigne postata da Douglas Costa/ Video - Napoli indignato con la Juventus : “Atteggiamento vergognoso" : Bara per Insigne postata da Douglas Costa, Video, Napoli indignato con la Juventus: “Atteggiamento vergognoso e offensivo di alcuni giocatori bianconeri". Scoppia la querelle(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:34:00 GMT)

WWE A Torino – Jinder Mahal e Bayley fanno visita alla Juventus : risate e divertimento con Dybala e Douglas Costa [GALLERY] : La WWE fa tappa a Torino! Jinder Mahal e Bayley fanno tappa a Vinovo per far visita al centro sportivo della Juventus: Dybala e Douglas Costa pronti ad accogliere le due stelle del wrestling La WWE fa tappa a Torino con il suo consueto tour europeo. Nelle ore precedenti allo show, le stelle del wrestling americano sono solite visitare la città come turisti ed essendo a Torino, era immancabile la visita al centro sportivo della Juventus. Jinder ...

Juventus campione d'Italia 2018/ Le pagelle dello scudetto : Douglas Costa MVP - Higuain decisivo : Juventus campione d'Italia 2018: le pagelle del settimo scudetto consecutivo con i voti a tutti i protagonisti. L'esterno brasiliano al suo primo anno si prende la palma del migliore (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:14:00 GMT)

Juventus al lavoro per la Roma : che gol Douglas Costa! : TORINO - La Juventus torna ad allenarsi a Vinovo dopo i festeggiamenti della vittoria di Coppa Italia contro il Milan , terminata 4-0 in favore dei bianconeri, per preparare la sfida contro la Roma ...

Juventus - le pagelle : Douglas Costa show - angolo Pjanic : 1 di 5 Successiva BUFFON 7,5 Reattivo ed efficace sulle conclusioni di Cutrone e di Suso nel primo tempo. Nella ripresa doppio interventone su Locatelli e Borini. Mantiene l'imbattibilità della Juve ...

Juventus-Milan 4-0 I bianconeri alzano il trofelo per il 4° anno di fila : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : LA CRONACA LE FORMAZIONI: JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Juventus-Milan 4-0. Benatia e Douglas Costa spingono la Vecchia Signora verso il quarto double consecutivo : La Juventus batte il Milan nella finale di Coppa Italia per 4-0, grazie ad una ripresa devastante, alza per il quarto anno consecutivo il trofeo al cielo, e si avvia, con lo Scudetto praticamente cucito sul petto, a festeggiare il quarto double consecutivo: Massimiliano Allegri non ha mai fallito l’accoppiata da quando siede sulla panchina della Vecchia Signora, che mette in bacheca così la Coppa nazionale numero 13. Nel primo tempo si fa ...

Juventus-Milan 2-0 LIVE : la sblocca Benatia - poi Douglas Costa su errore di Donnarumma : Juventus-Milan LIVE – Attesa finita per la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affrontano in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Torino, bene il ...

