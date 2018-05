Juicy Realm | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 20 maggio 2018) Dopo Genetic Disaster, quest’oggi vogliamo parlarvi di un nuovo rogue like, tramite la nostradi, su gentile concessione SpaceCan, informandovi che per ora è disponibile solo su Steam ma arriverà anche su PS4 e Switch a partire da Agosto. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.come anticipato, è uno sparatutto con visuale isometrica, dove nei panni di buffi personaggi, dovremo massacrare dei perfidi frutti di vario tipo con l’arsenale in dotazione. Dopo aver lanciato il gioco veniamo catapultati subito in un livello introduttivo, nel quale è possibile apprendere le meccaniche di gioco basilari. Portato a termine l’intro, ci troviamo di fronte il logo del gioco con le varie opzioni disponibili, tra cui la ...