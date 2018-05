Judo | l’Italia fa incetta di podi junior a La Coruna Gabriele Greco in trionfo Dieci

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves e Antonio Esposito fanno faville - l’Italia ha due nuove punte. Edizione sfortunata per le azzurre : Due medaglie, due nuove punte di diamante per la Nazionale italiana. Gli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele) recano in dote un bilancio oltremodo positivo per i colori azzurri, con due podi di grande spessore tecnico grazie a Matteo Medves e Antonio Esposito, atleti indicati alla vigilia come potenziali outsider nella corsa alle medaglie e andati ben oltre le aspettative, in virtù degli avversari che hanno dovuto fronteggiare per salire ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : 28 aprile. Si assegnano le ultime medaglie - l’Italia ci prova : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei 2018 di Judo, in corso a Tel Aviv (Israele). Le medaglie conquistate da Matteo Medves, argento nella categoria -66 kg, e da Antonio Esposito, bronzo nella categoria -81 kg, hanno impreziosito il bottino dell’Italia nelle prime due giornate di gare, ma gli azzurri hanno ancora voglia di stupire e proveranno a rendere sempre più speciale questa edizione ...

Judo - Europei 2018 : Antonio Esposito fa gioire l’Italia a Tel Aviv! Sconfitto il turco Gulduren - arriva il bronzo nei -81 kg : arriva un altro podio per l’Italia agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele), dopo l’argento di Matteo Medves nella prima giornata di gare. A conquistarlo è Antonio Esposito, che ha portato a casa la medaglia di bronzo nella categoria -81 kg, battendo nella finale per il terzo posto il turco Ilker Gulduren con una prova di grande autorità. Il campano è riuscito subito a prendere il comando delle operazioni con un fantastico ...

Judo - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Fabio Basile e Edwige Gwend le punte azzurre - Antonio Esposito ed Eleonora Geri tra le possibili sorprese : Due pezzi da novanta, due assenze pesanti, ma anche tanti atleti in rampa di lancio per sognare una medaglia. La pattuglia italiana parte per Tel Aviv con 16 rappresentanti, che andranno a caccia di un piazzamento di prestigio in occasione degli Europei 2018, in programma tra giovedì 26 e sabato 28 aprile. L’uomo più atteso tra gli azzurri sarà sicuramente Fabio Basile, che ha cambiato categoria di peso dopo l’oro olimpico a Rio 2016 ...

Judo - i convocati dell’Italia ai raggi X : Fabio Basile e Edwige Gwend le stelle - Rosalba Forciniti la veterana del gruppo : Una pattuglia azzurra decisamente nutrita vola in direzione Tel Aviv per andare a caccia delle medaglie in occasione degli Europei 2018, in programma in Israele tra giovedì 26 e sabato 28 aprile. Saranno ben 16 gli azzurri in gara, nove uomini e sette donne, pronti a prendersi la scena e a conquistare piazzamenti di prestigio per consolidare la valenza della scuola italiana nel contesto continentale e riscattare lo zero nel medagliere nel 2017 a ...

Judo - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Fabio Basile nella nuova categoria - torna Rosalba Forciniti - Gwend da medaglia : 16 azzurri a Tel Aviv : Gli Europei 2018 di Judo si disputeranno a Tel Aviv (Israele) dal 26 al 28 aprile. L’Italia sarà presente con 16 atleti (7 donne e 9 uomini). Come ha dichiarato il Presidente Domenico Falcone, sarà una Nazionale molto competitiva che potrà schierare due medaglie olimpiche: Fabio Basile, Campione Olimpico a Rio 2016, che si cimenterà nella nuova categoria di peso (73kg) e Rosalba Forciniti che torna sul palcoscenico continentale dopo una ...

Judo - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020. Tra certezze e giovani in rampa di lancio : Quattro totem e tanti giovani di belle speranze per andare all’assalto delle medaglie a Cinque Cerchi. L’Italia del Judo si avvia verso Tokyo 2020 con la consapevolezza di essere una potenza mondiale e di poter disporre di diverse carte per puntare al podio olimpico. L’exploit di Rio de Janeiro 2016 reca con sé un’eredità di altissimo profilo per il team azzurro, che vanta due punti di riferimento di assoluto valore, su ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : l’Italia trascorre la Pasqua in Georgia con 13 atleti - test importante in vista degli Europei di Tel Aviv : Pasqua sul tatami in Georgia, dove a Tbilisi andrà in scena il Grand Prix tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile, una delle ultime tappe del percorso di avvicinamento verso gli Europei 2018 di Tel Aviv, in programma tra il 26 e il 29 aprile. I padroni di casa saranno presenti col “vestito buono” e hanno intenzione di fare incetta di podi al maschile nel torneo a loro più caro, ma la pattuglia dei partecipanti comprende svariati atleti in grado ...

Judo - European Cup Junior 2018 : poker di ori per Turchia e Canada a Sarajevo - l’Italia chiude sesta nel medagliere : Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, ha ospitato in questo fine settimana una nuova tappa dell’European Cup Junior di Judo 2018. Dopo le quattro medaglie conquistate nella prima giornata (un oro, due argenti ed un bronzo), l’Italia non è riuscita a ripetere la stessa prestazione, visto che gli unici due azzurrini impegnati oggi, Luca Pigozzo (90 kg) e Mohammed Lahboub (100 kg), sono stati eliminati nelle fasi iniziali del ...