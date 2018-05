Jonathan Kashanian innamorato? “Un affetto speciale per Bianca Atzei”

Jonathan Kashanian è innamorato di Bianca Atzei? : Jonathan Kashanian a Domenica Live: “Bianca Atzei mi fa stare bene” Barbara D’Urso ha ospitato nella puntata odierna di Domenica Live Jonathan Kashanian per una “D’Urso-intervista”. Vincitore della quinta edizione del Grande Fratello “originale” ed ex naufrago della travagliata tredicesima edizione dell’Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi si è lasciato andare ad una dichiarazione molto importante su Bianca Atzei. ...

Grande Fratello : Jonathan Kashanian si scaglia contro Luigi Favoloso e Baye Dame Video : Jonathan Kashanian attraverso un'intervista rilasciata a Radio Radio ha espresso tutto il suo disappunto nei comportamenti di Luigi Favoloso e Baye Dame. Per motivi di lavoro, l'ex gieffino trionfatore dell'edizione nel 2004 ha dichiarato di non re la quindicesima edizione del Grande Fratello, ma che attraverso alcuni Video e pagine dedicate sui giornali di cronaca rosa ha visto quanto accaduto all'interno della casa più spiata ...

Verissimo : Jonathan Kashanian ammette i suoi fallimenti : Verissimo: Jonathan Kashanian parla dei mesi passati all’Isola Questa puntata di Verissimo è stata dedicata interamente alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Per questa ragione Silvia Toffanin ha invitato i 5 finalisti più le ultime eliminate prima della finalissima del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. E poco fa la Toffanin ha intervistato Jonathan Kashanian. Quest’ultimo ha parlato ovviamente della sua ...

Isola dei Famosi 2018 - eliminato Jonathan Kashanian! : Isola dei Famosi 2018, eliminato Jonathan Kashanian: l’ultima puntata del reality non ha permesso all’ex inviato di Verissimo di rimanere ancora in gara. Battuto dalla concorrente bombastica, Jonathan Kashanian è stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2018 grazie all’ultimo televoto di quest’edizione. L’ex Naufrago raggiungerà ora lo studio di Milano per parlare dell’esperienza vissuta alle Honduras: ...

Lorenzo Crespi : insulti e minacce contro Jonathan Kashanian? Video : Una nuova ondata di polemiche investe Lorenzo Crespi a pochi giorni di distanza dalla sua ultima ospitata a Domenica Live. Barbara D'Urso, padrona di casa del contenitore domenicale, avrebbe invitato l'attore messinese per offrirgli la possibilita' di ritrovarsi con un amico di vecchia data. In studio infatti era presente anche Franco Terlizzi, ex pugile e naufrago dell'ultima edizione dell'#Isola dei Famosi, con il quale Lorenzo Crespi lavorò ...