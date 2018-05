Iran | aziende svizzere non accettano più commesse dopo sanzioni USA

La Commissione UE promette tutele per le aziende che investono in Iran : Teleborsa, - La Commissione Europea lavorerà per proteggere gli interessi delle società UE che investono in Iran . Lo ha assicurato l'Esecutivo comunitario al termine del meeting informale dei leader ...

Iran - Trump verso sanzioni ad aziende Ue. L’Italia rischia scambi per 3 miliardi. Il regime dà 60 giorni per salvare l’accordo : Le sanzioni Usa contro il regime di Teheran potrebbero colpire anche l’Europa. Più che un monito, quello del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton, suona come una vera e propria minaccia. Perché l’amministrazione Trump non ha alcuna intenzione di fare sconti ai Paesi che non seguIranno Washington nel ripudiare l’accordo sul programma nucleare dell’Iran. A tremare sono le aziende europee che, tra investimenti e ...

Iran - gli Usa annunciano possibili sanzioni contro aziende europee : "Credo che alcuni Paesi europei finIranno per sostenere gli Stati Uniti nonostante i commenti dei loro leader contro il ritiro Usa dall'accordo sul nucleare con l'Iran" dice il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton in una intervista alla Cnn

Nucleare Iran - Europa unita per proteggere le sue aziende. Merkel : faremo di tutto : Il governo tedesco nella persona di Merkel dichiara di voler salvare l’accordo tout court. Il governo francese nella persona di funzionari non meglio identificati dal Financial Times punta a sfruttare i prossimi tre-sei mesi prima che le nuove sanzioni americane entrino in vigore per creare una zona franca a beneficio delle aziende dell’Unione europea...

