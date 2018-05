Intesa Lega-M5S | domani al Colle Conte verso Palazzo Chigi

Italia : Intesa su Conte - domani M5s-Lega al Colle : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aperti i gazebo Lega per votare Intesa su contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di governo. La votazione è aperta a tutti e ...

Il Cremlino plaude all’Intesa Lega-M5S : “Pronti a cooperare” : «È opportuno il ritiro immediato delle sanzioni imposte alla Russia». A Mosca hanno particolarmente apprezzato questo passaggio del «contratto di governo» su cui dovrebbe basarsi il lavoro di un possibile futuro esecutivo Lega-M5S. E il Cremlino, pur con le dovute cautele, non ha nascosto la soddisfazione per questa dichiarazione messa nera su bian...

Lega-M5S - non c'è Intesa sul premier. Di Maio : 'Il nome nei prossimi giorni' : Il nome del premier del governo M5S-Lega ancora non c'è. 'Sono stati sciolti tutti i nodi' sul contratto e 'nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier', ha detto Luigi Di Maio . Salvini. '...

Intesa M5s-Lega - al Colle atteso il testo finale : Il contratto prevederebbe il reddito di cittadinanza, la flat tax, il taglio drastico dei costi della politica con annessa riduzione del numero dei parlamentari e l'obbligatorietà dei vaccini. Tanti i nomi sul possibile premier.

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

CONTRATTO M5S-LEGA - "ELIMINARE 250 MILIARDI DI DEBITO"/ Dombrovskis - l'avviso dell'Ue e la bozza dell'Intesa : L'Europa dei vincoli, Di Maio e Salvini avvisati: l'Ue irrompe sulla scena politica italiana con le parole di Dombrovskis, il monito affinché l'Italia riduca il debito e rispetti i parametri(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:51:00 GMT)

GOVERNO - SALVINI : "SIAMO AL TRATTO FINALE"/ Video - contratto M5s-Lega : "O c'è Intesa o si torna al voto" : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e conTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di Maio e concede altro tempo. "ConTRATTO in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:18:00 GMT)

M5s-Lega - al tavolo tecnico Intesa sul taglio alle pensioni d'oro. Distanze sui trattati Ue : Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche ...

Governo Lega-M5S - Luigi Di Maio : “Intesa in salita? A me risulta che tavolo stia andando bene” : “Trattativa in salita? A me risulta che al tavolo stia tutto procedendo bene”. Lo afferma, uscendo dalla barberia di Montecitorio, il leader del M5S Luigi Di Maio interpellato dai cronisti in merito allo stallo nelle trattative per la formazione di un Governo Lega-M5S L'articolo Governo Lega-M5S, Luigi Di Maio: “Intesa in salita? A me risulta che tavolo stia andando bene” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s-Lega - al tavolo tecnico divisioni sui trattati Ue. Intesa sul taglio alle pensioni d'oro : • I 'NODI' DEL PROGRAMMA Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno ...