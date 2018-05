Internazionali | è Nadal il re del Foro Italico | Zverev battuto in tre set

Internazionali d’Italia – Nadal fa la danza della pioggia e batte Zverev : Rafa re di Roma - torna numero 1 : Rafa Nadal batte Alexander Zverev e si laurea campione degli Internazionali d’Italia per l’8ª volta in carriera: lo spagnolo soffre, poi la pioggia gli dà una mano per vincere il terzo set Dopo la vittoria di Elina Svitolina nella finale femminile, lo spettacolo degli Internazionali d’Italia 2018 si conclude con la finale maschile che mette di fronte Alexander Zverev e Rafa Nadal. Un ultimo atto accattivante con il talentino tedesco, ...

LIVE Nadal-Zverev - Finale Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : 6-1 1-6. Si va alla partita decisiva : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della Finale del torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis: il più forte sulla terra rossa contro il detentore del titolo. L’atto conclusivo andrà in scena sul Centrale non prima delle ore 16.00 e metterà di fronte l’iberico Rafael Nadal ed il tedesco Alexander Zverev. Lo spagnolo in caso di vittoria tornerebbe numero uno nel ranking ATP, mentre il ...

LIVE Nadal-Zverev - Finale Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : 6-1 0-5. Lo spagnolo in difficoltà nel secondo parziale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della Finale del torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis: il più forte sulla terra rossa contro il detentore del titolo. L’atto conclusivo andrà in scena sul Centrale non prima delle ore 16.00 e metterà di fronte l’iberico Rafael Nadal ed il tedesco Alexander Zverev. Lo spagnolo in caso di vittoria tornerebbe numero uno nel ranking ATP, mentre il ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’ottava recita di Rafa Nadal? Alexander Zverev sogna il colpaccio : Il Centrale del Foro Italiano è pronto per ospitare la finale degli Internazionali d’Italia 2018. Saranno Rafa Nadal e Alexander Zverev a sfidarsi, ovvero quanto di meglio il tabellone di quest’anno era in grado di offrire. Lo dicono la classifica, il seeding e il cammino dei due duellanti. Lo spagnolo non ha bisogno di presentazioni, è il signore della terra rossa, ha già vinto sette volte qui; dall’altro lato della rete, ...

Nadal-Zverev - Finale Internazionali d’Italia Roma 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Il più forte sulla terra rossa contro il detentore del torneo: la Finale del torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis andrà in scena domani sul Centrale non prima delle ore 16.00 e metterà di fronte l’iberico Rafael Nadal ed il tedesco Alexander Zverev. Lo spagnolo in caso di vittoria tornerebbe numero uno nel ranking ATP, mentre il teutonico centrerebbe un favoloso back to back al Foro Italico. La Finale del ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Alexander Zverev raggiunge Rafael Nadal in finale! Marin Cilic ko in due set : Continua il periodo magico del tedesco Alexander Zverev in questo 2018. Il n.3 del mondo conquista un’altra finale di un Masters1000, dopo Miami e Madrid, e Roma è per lui ancora una volta magica. Secondo atto conclusivo consecutivo per lui (vittoria nel 2017) al Foro Italico dopo aver superato in due set (7-6 7-5) il n.5 del ranking Marin Cilic. Un incontro in cui il talento di “Sascha” si è visto ad intermittenza ma è stato ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Finale Nadal-Zverev : programma - orario e tv : Rafael Nadal e Alexander Zverev si sfideranno nella Finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Sulla terra rossa del Foro Italico di Roma andrà in scena un match davvero stellare, avvincente e appassionante tra due stelle di questa superficie: da una parte il fenomeno incontrastato che va a caccia dell’ottavo sigillo nella capitale e che vuole riprendersi il numero 1 nel ranking ATP, dall’altra il detentore del titolo ...