Internazionali d’Italia Roma 2018 | l’ottava recita di Rafa Nadal? Alexander Zverev sogna

Halep-Svitolina - Finale femminile Internazionali d’Italia Roma 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Lo scorso anno finì 4-6 7-5 6-1 dopo due ore e dieci minuti di battaglia in favore dell’ucraina Elina Svitolina, domani la romena Simona Halep vorrà la rivincita dell’atto conclusivo di dodici mesi fa: anche nell’edizione 2017 la Finale del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis si consumò tra queste due contendenti. Domani sul Centrale la Finale femminile inizierà alle ore 13.00 e sarà proposta ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Alexander Zverev raggiunge Rafael Nadal in finale! Marin Cilic ko in due set : Continua il periodo magico del tedesco Alexander Zverev in questo 2018. Il n.3 del mondo conquista un’altra finale di un Masters1000, dopo Miami e Madrid, e Roma è per lui ancora una volta magica. Secondo atto conclusivo consecutivo per lui (vittoria nel 2017) al Foro Italico dopo aver superato in due set (7-6 7-5) il n.5 del ranking Marin Cilic. Un incontro in cui il talento di “Sascha” si è visto ad intermittenza ma è stato ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Finale Nadal-Zverev : programma - orario e tv : Rafael Nadal e Alexander Zverev si sfideranno nella Finale degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis. Sulla terra rossa del Foro Italico di Roma andrà in scena un match davvero stellare, avvincente e appassionante tra due stelle di questa superficie: da una parte il fenomeno incontrastato che va a caccia dell’ottavo sigillo nella capitale e che vuole riprendersi il numero 1 nel ranking ATP, dall’altra il detentore del titolo ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : le conferme di Rafa Nadal e il ritorno di Novak Djokovic : La prima semifinale maschile degli Internazionali d’Italia 2018 era sicuramente la più attesa ed è stato comunque un match che non ha deluso le aspettative. A trionfare è stato Rafael Nadal che si è imposto in due set su Novak Djokovic in due set con il punteggio di 7-6 6-3. Una partita che ha sicuramente lasciato grandi conferme sullo spagnolo, ma che ha segnato anche il ritorno ormai ufficiale a grandi livelli del serbo. Nadal torna ...

Internazionali d’Italia. Rafael Nadal è il primo finalista : Rafael Nadal è il primo finalista degli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il tennista spagnolo, testa di serie numero 1, ha sconfitto in semifinale il serbo Novak Djokovic, 11esima forza del seeding, con il punteggio di 7-6(4) 6-3. In conferenza stampa, successiva alla vittoria contro Novak Djokovic, Rafa Nadal parla della possibilità di tornare numero uno al ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Simona Halep supera in un match “folle” Maria Sharapova e conquista la finale : Sarà Simona Halep (n.1 del mondo) ad affrontare l’ucraina Elina Svitolina (n.4 WTA) nella finale degli Internazionali d’Italia 2018 del tabellone femminile (singolare). Sulla terra rossa del Foro Italico, la campionessa rumena ha piegato la russa Maria Sharapova (n.40 WTA) con il punteggio di 4-6 6-1 6-4, al termine di un incontro dai tanti ribaltamenti di fronte. Alla fine, l’ha spuntata la 26enne di Costanza, dopo 2 ore e 26 ...

