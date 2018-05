Internazionali d’Italia – Nadal fa la danza della pioggia e batte Zverev | Rafa re di

Diretta / Finale Nadal Zverev (6-1 1-6) Internazionali d’Italia 2018 - Roma streaming video e tv : 3^ set : Internazionali d'Italia 2018, Diretta Roma Nadal Zverev: streaming video e tv, orario della Finale. Il re della terra rossa contro il campione uscente della scorsa edizione: chi vincerà?(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:18:00 GMT)

Elina Svitolina ha vinto il torneo femminile degli Internazionali d’Italia : La tennista ucraina Elina Svitolina ha vinto il torneo femminile degli Internazionali d’Italia 2018 battendo in finale la romena Simona Halep per 6-0, 6-4. La finale del tabellone femminile è finita esattamente come quella dell’anno scorso, quando Svitolina sconfisse Halep per 4-6, 7-5, 6-1. La The post Elina Svitolina ha vinto il torneo femminile degli Internazionali d’Italia appeared first on Il Post.

Internazionali d’Italia. Zverev il secondo finalista : E’ Alexander Zverev il secondo finalista degli Internazionali Bnl d’Italia. Zverev ha superato in 2 ore e un minuto di gioco Marin Cilic 7-6(13) 7-5. Domani sfiderà Rafa Nadal, alla sua decima finale e sette volte campione di Roma. Finale degli Internazionali d’Italia: Zverev contro Nadal Sarà il campione uscente Alexander Zverev a sfidare domani Rafael Nadal nella finale degli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : la finale femminile. Simona Halep-Elina Svitolina atto secondo : Un anno dopo ancora loro due. La finale femminile agli Internazionali d’Italia 2018 sarà tra Simona Halep ed Elina Svitolina (inizio ore 13.00). A Roma va in scena il remake dell’ultimo atto della stagione passata, quando ad imporsi fu un po’ a sorpresa la tennista ucraina. Il destino ha voluto consegnare la rivincita a Simona Halep, anche se la rumena si è guadagnata tutto questo con ampio merito visto il cammino finora tenuto ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’ottava recita di Rafa Nadal? Alexander Zverev sogna il colpaccio : Il Centrale del Foro Italiano è pronto per ospitare la finale degli Internazionali d’Italia 2018. Saranno Rafa Nadal e Alexander Zverev a sfidarsi, ovvero quanto di meglio il tabellone di quest’anno era in grado di offrire. Lo dicono la classifica, il seeding e il cammino dei due duellanti. Lo spagnolo non ha bisogno di presentazioni, è il signore della terra rossa, ha già vinto sette volte qui; dall’altro lato della rete, ...

