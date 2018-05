Inter qualificata in Champions League Serie A | quarto posto | Lazio che disfatta

L’Inter si è qualificata ai gironi di Champions League : Con la vittoria per 3-2 sulla Lazio nel posticipo dell’ultima giornata di Serie A, l’Inter ha ottenuto la qualificazione ai gironi di UEFA Champions League dopo sei anni di assenza, aggiungendosi a Juventus, Napoli e Roma, già sicure del loro The post L’Inter si è qualificata ai gironi di Champions League appeared first on Il Post.