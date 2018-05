Inter-Juventus | furia Materazzi | “se non ammonisci Pjanic o sei cieco o non vuoi vedere”

La bomba di Raimondi : 'Juventus pronta a piombare su un giocatore dell'Inter' Video : La prossima sessione estiva di Calciomercato vedra' tra le grandi protagoniste [Video] l'Inter e la Juventus, per motivi estremamente diversi. I nerazzurri devono chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario, mentre i bianconeri attueranno una piccola rivoluzione, che coinvolgera' ogni reparto. Intanto le due squadre si preparano al finale di stagione ...

Asamoah : 'Orgoglioso di avere fatto parte della Juventus - all'Inter per la famiglia' : ... Massimiliano Allegri e Antonio Conte', sottolineando anche l'onore di 'aver giocato con leggende del calcio e con alcuni dei migliori giocatori al mondo'. In chiusura il ringraziamento ai dirigenti ...

Asamoah saluta la Juventus/ "Porterò sempre nel cuore il ricordo di questi anni". Ad attenderlo l'Inter : Asamoah, centrocampista ghanese della Juventus giunto a scadenza di contratto, attraverso twitter saluta ufficialmente i bianconeri. l'Inter sarà la sua nuova squadra(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:22:00 GMT)

Asamoah lascia la Juventus : la commovente lettera del futuro Interista : Ultimi giorni da calciatore della Juventus per Asamoah, l’esterno pronto ad una nuova avventura, quella con la maglia dell’Inter. Sono state stagioni importanti per il calciatore, addio doloroso ma inevitabile con la Juventus, le parti hanno deciso per il divorzio. Adesso Asamoah ha deciso di scrivere una lettera d’addio: “Ciao Juve, me ne vado per una scelta di vita ma porterò sempre nel cuore il ricordo di questi ...

Calciomercato Inter - altro colpo a parametro zero dalla Juventus? : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, contro la Lazio il club nerazzurro si gioca la qualificazione in Champions League. Si valuta anche il mercato e dopo Asamoah si pensa ad un altro colpo dalla Juventus: Stephan Lichtsteiner è tornato a parlare del suo futuro e ha confermato il mancato accordo per il trasferimento al Borussia Dortmund, tutto saltato. Dunque ancora ...

Buffon - la conferenza stampa : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte Interessanti per il futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

Juventus - Piqué Intervista il capitano : 'Sono Buffon e voglio esserlo fino alla fine' : 1 di 3 Successiva TORINO - Il ritiro lo spaventa ma se resterà in campo lo farà per poter vestire i panni di SuperGigi fino alla fine. alla vigilia della conferenza stampa in cui farà luce sul proprio ...

Juventus - Piqué Intervista Buffon : "Ritiro? Un po' di paura c'è - ma studierò' : Ricordo che in quel momento ero molto felice perché era la mia prima chance di mostrare al mondo chi fosse Buffon e che fosse un buon portiere. Ricordo che la gioia vinse la paura prima di una ...

Nuove maglie di Juventus e Inter / La prossima stagione è già qui : presentate nell'ultima giornata di Serie A : Nuove maglie di Juventus e Inter, la prossima stagione è già qui: presentate nell'ultima giornata di Serie A nelle sfide Interne rispettivamente contro il Verona e la Lazio.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:28:00 GMT)

Ecco il nuovo Mondiale per club - un ‘Torneo dei sogni’ con Juventus - Inter e Milan : in arrivo sfide stellari [I DETTAGLI] : Il nuovo Mondiale per club che potrebbe essere ribattezzato come “Torneo dei sogni” preannuncia grande spettacolo, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la competizione verrà presentata al Consiglio Fifa con l’obiettivo di incassare ben tre miliardi di dollari da distribuire ai club. Il torneo andrà in scena ogni 4 anni e nella seconda metà di giugno, per quanto riguarda i club italiani dovrebbe toccare a Inter, ...

Inter - Asamoah fa le visite mediche/ Calciomercato - nuovo colpo in difesa dopo de Vrij : chi alla Juventus? : Inter, Asamoah alle visite mediche: terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez. Il terzino sinistro della Juventus è ormai un nuovo calciatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:38:00 GMT)

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare un ex Inter Video : La Juventus archivia la stagione nel migliore dei modi, confermandosi per la settima volta consecutiva campione d'Italia 34° titolo [Video] e per la quarta volta di fila vincitrice della Coppa Italia 13° titolo. La dirigenza bianconera si può gettare a capofitto sul mercato, l'obiettivo è quello di far fronte ad alcuni addii eccellenti come quello di Buffon che lascera' il calcio giocato e rendere la squadra ancora più forte e competitiva in ...

Juventus - Marchisio : 'E' lo scudetto di un popolo Intero' : ROMA - 'Non è facile realizzare quello che abbiamo fatto ma dietro a questi sette scudetti c'è tutto ciò che significa essere Juventus'. Così Claudio Marchisio, su Instagram.' Uno scudetto non lo si ...