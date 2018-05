Inter | Ausilio | ' Giusto che de Vrij giochi contro di noi'

Inter - Ausilio scatenato : chiuso il quarto colpo - settimana prossima le visite Video : Inter scatenata sul mercato [Video] nonostante ci sia ancora grande incertezza sulla prossima stagione. Incertezza legata al campo visto che i nerazzurri si giocheranno la partecipazione alla prossima edizione della Champions League nell'ultima giornata contro la Lazio, allo stadio Olimpico di Roma domenica alle ore 20:45. Una sfida che ha assunto il valore di una vera e propria finale, come ammesso dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. La ...

Mercato Inter : servono 40 milioni entro fine giugno - ecco il piano di Ausilio : Intanto, per la cronaca, tutti i giovani che piacciono potrebbero finire in operazioni più ampie. Con la giusta valutazione per il bene del fair-play finanziario.

Calciomercato Inter - Ausilio svela un retroscena su De Vrij - annuncio su Icardi : Calciomercato Inter – L’Inter è concentrata sull’ultima giornata del campionato di Serie A, scontro diretto con la Lazio per l’ultimo posto valido per la qualificazione in Champions League. Il club nerazzurro si muove anche per la prossima stagione, annunciato De Vrij, ecco le dichiarazioni di Ausilio ai microfoni di Sky Sport: “caso De Vrij? Tare ha detto quello che pensa ma se le sue parole erano rivolte ...

Inter news - Ausilio su Icardi : "C'è la volontà di proseguire assieme" : Il ds nerazzurro al Premio Maestrelli: "Indipendentemente dal risultato finale abbiamo fatto un buon lavoro"

