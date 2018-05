Inps | soldi a politici e sindacalisti? Erronea interpretazione dell' art 31 La lettera al

Inps - i soldi a politici e sindacalisti? Erronea interpretazione dell'art. 31 La lettera al presidente Boeri : Salve direttore, mi chiamo giuliana tofani rossi, sono pensionata, sono una vedova del CODIPER (Comitato per la Difesa delle Pensioni di Reversibilità). Scrivo in merito al secondo privilegio di politici e sindacalisti. Segui su affaritaliani.it

L'Inps non paga le pensioni? Vergogna italiana. Feltri bastona Boeri : cosa fa coi vostri soldi : Notizie dalla Previdenza sociale. Essa è in procinto di assumere mille dipendenti da collocarsi non si sa dove né con quali mansioni. Le spese dell' ente aumenteranno a dismisura e se ne ignora il ...