Indignazione per il post di Douglas Costa

“Spregiudicate”. Grande Fratello - dopo le polemiche e l’Indignazione - per la grande sorpresa di tutti - succede anche “questo” : Il grande Fratello 15 è uno dei più seguiti: il pubblico è incollato di fronte alla televisione e segue con attenzione tutto ciò che succede. La padrona di casa, ovviamente, è fiera dei risultati che sta ottenendo in termini di ascolti anche se questa edizione è caratterizzata anche da altro. Tante, tantissime polemiche. Prima gli atti di bullismo ai danni di Aida Nizar, poi le frasi omofobe, poi le affermazioni sessiste: tutte cose ...

“Spregiudicate”. Grande Fratello - dopo le centinaia di polemiche e l’Indignazione - per la grande sorpresa di tutti - succede anche “questo”. Davvero molto particolare. Però… : Il grande Fratello 15 è uno dei più seguiti: il pubblico è incollato di fronte alla televisione e segue con attenzione tutto ciò che succede. La padrona di casa, ovviamente, è fiera dei risultati che sta ottenendo in termini di ascolti anche se questa edizione è caratterizzata anche da altro. Tante, tantissime polemiche. Prima gli atti di bullismo ai danni di Aida Nizar, poi le frasi omofobe, poi le affermazioni sessiste: tutte cose ...

Uccise e bruciò la fidanzata : per Paduano sconto di pena/ Condannato a 30 anni : Indignazione sul web : Delitto Roma, Sara Di Pietrantonio: 30anni in appello a Vincenzo Paduano, Uccise e bruciò la sua fidanzata in via della Magliana. Ergastolo ridotto per l'ex guardia giurata(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:44:00 GMT)

Ragazza violentata da 5 persone in Spagna : "niente stupro"/ Solo abuso sessuale - Indignazione contro giudici : Spagna, Ragazza violentata da 5 persone: "niente stupro". giudici nel caos dopo l'assoluzione di cinque imputati, ritenuti colpevoli Solo di abuso sessuale(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Continua l'Indignazione per losfregiodella foto di Valentina Tomirotti. Le reazioni e la storia di Clizia Sargentini : Infatti uno dei miei più grandi sogni nel cassetto, è poter entrar a far parte di questo mondo in un futuro non troppo lontano. Talmente grande che basta pensare che durante la notte degli oscar ho ...

Brasile - un drone per consegnare sacramenti in chiesa/ Sorocabo - la Comunione 2.0 provoca choc e Indignazione : In una parrocchia brasiliana, durante la messa, il Santissimo Sacramento è stato attaccato a un drone che ha volato per tutto l'edificio religioso, ecco le immagini(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:05:00 GMT)