In vacanza con la loro bimba | fanno una foto Quando la rivedono vedono un particolare

Como - dipendente pubblico in permesso con la 104 per la madre : in vacanza a Dubai/ Truffa sventata dalla Gdf : Como, dipendente pubblico in permesso con la 104 per la madre ma in realtà era in vacanza a Dubai con la famiglia: Truffa aggravata ai danni dello Stato sventata dalla Finanza(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:36:00 GMT)

Campione d’Italia e fidanzato perfetto : Rugani regala a Michela Persico una vacanza con meta a sorpresa [VIDEO] : Daniele Rugani si è appena laureato Campione d’Italia con la sua Juventus e per festeggiare porta Michela Persico in vacanza Michela Persico è una donna fortunata, il suo fidanzato Daniele Rugani l’ha portata a Palma de Maiorca per trascorrere qualche giorno di vacanza dopo lo Scudetto conquistato dalla sua Juventus. Il difensore si è laureato Campione d’Italia e per festeggiare ha portato la sua ragazza sull’isola ...

Turista americana trovata morta : era in vacanza con il marito : Sarebbe riconducibile quasi certamente a cause naturali la morte della Turista americana 65enne avvenuta questa mattina in una struttura extra alberghiera di Carbonara, quartiere alla periferia di ...

“È successo così”. Ma la sua versione non convince - è giallo a Bari. Vittima una turista americana di 65 anni in vacanza in Puglia con il marito : La chiamata con la richiesta di aiuto è partita poco dopo le 7.30. I soccorsi hanno impiegato poco meno di 10 minuti ad arrivare sul posto ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Vittima era una turista americana di 65 anni in vacanza a Bari. In casa con lei il marito che, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe chiamato i soccorsi. Potrebbe trattarsi di una morte naturale ma sono in corso i rilievi del medico legale ...

Il giro dell’Italia con l’auto elettrica : le case vacanza che abbracciano l’ecosostenibilità : NOVASOL, leader europeo nelle case vacanze, va al passo con la tecnologia sostenibile e propone una selezione di strutture pensata per chi si sposta in auto elettrica. Sono sempre di più gli autisti che scelgono di spostarsi con la E-Mobility e in Italia il ministero dei Trasporti ce lo conferma: nel 2017 sono state vendute 1.970.497 auto elettriche, 7,9% in più rispetto al 2016; ma sono ancora tanti i turisti che trovano delle difficoltà nel ...

Meghan Markle e Jessica Mulroney in vacanza in Italia/ Foto - Aveva conosciuto Harry da un mese ma già… : Meghan Markle e Jessica Mulroney in vacanza in Italia nel 2016, gli scatti a Positano dopo avere conosciuto il Principe Harry da un mese, ecco cosa traspariva dal suo sguardo...(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:58:00 GMT)

I pensionati continuano a comprare case - ma meno per vacanza e investimento : Tecnocasa rileva un calo dei pensionati che hanno comprato immobili per finalità di investimento nella seconda metà dell’anno scorso I pensionati che hanno comprato immobili sono calati al 7,9% sul totale degli...

Viaggi & Turismo : in Italia le due case vacanza convenienti più amate a livello mondiale : TripAdvisor, il sito per la prenotazione e la pianificazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice case vacanza 2018. I premi riconoscono 30 delle migliori case vacanze in tutto il mondo in tre categorie*: Lusso (tariffa media a notte superiore o uguale a 250€), di Fascia Media (tra 83€ e 125€ a notte) e convenienti (tariffa media a notte inferiore o uguale a 82€). Le case vacanza premiate nelle varie categorie sono ...

Polemica politica di Lo Stato Sociale al Concerto del Primo Maggio : video in Mi sono rotto il ca*** e Una vita in vacanza : La Polemica politica di Lo Stato Sociale al Concerto del Primo Maggio si accende con l'introduzione alla manifestazione che quest'anno ha affrontato la tematica della sicurezza sul lavoro. Ad aprire la nuova edizione è Stato proprio il conduttore Lodo Guenzi, leader di Lo Stato Sociale, che ha portato sul palco una nuova versione di Mi sono rotto il c****, esclusa dalla kermesse 2015, nella quale ha colto l'occasione per scagliarsi contro i ...

Cortina - in vacanza con i genitori si allontana dalla roulotte : ritrovata morta nel torrente : Cortina - È stata purtroppo ritrovata senza vita Elisabetta Carmignan , 38 anni, di Galzignano Terme , Padova, , di cui non si avevano più notizie da quando ieri, alle 15 circa, si era allontanata ...