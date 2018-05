In pensione con il TFR | ecco come fare

Contratto di governo : flat tax - pensione di cittadinanza e gli altri punti salienti : "Con il governo M5S/Lega, i problemi di fondo dell'economia italiana, tra cui la bassa crescita, la scarsa flessibilità dei mercato del lavoro, l'inefficienza del sistema bancario e della pubblica ...

Alvaro Vitali : «Vivo con una pensione di 1000 euro - ma i vecchi amici mi hanno rinnegato» : Chi non ricorda Alvaro Vitali e il suo personaggio più famoso, Pierino , che lo ha reso memorabile con la sua serie di film? Oggi l'attore è lontano dai riflettori cinematografici e, in una recente ...

Sospensione contributi autonomi : ecco cosa fare : I lavoratori autonomi ed i lavoratori che hanno un contratto di co.co.co., hanno la facoltà di poter sospendere il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL) qualora si verifichi un evento di malattia o infortunio grave che non permette il normale svolgimento dell’attività lavorativa. La novità è contenuta nell’art. 14, co. 3 della L. n. 81/2017 (c.d. Jobs Act autonomi), ora recepita dall’INPS con ...

Barbara D'Urso - contratto a Mediaset : va in pensione? Cosa ha svelato la conduttrice del GF : FUNWEEK.IT - Ciclicamente circola la voce che Barbara D'Urso sarebbe ai ferri corti con Mediaset tanto da mettere a rischio il suo contratto, invece al settimanale Oggi è la stessa inarrestabile ...

Barbara D'Urso - contratto a Mediaset : va in pensione? Cosa ha svelato la conduttrice del GF : Ciclicamente circola la voce che Barbara D'Urso sarebbe ai ferri corti con Mediaset tanto da mettere a rischio il suo contratto , invece al settimanale Oggi è la stessa inarrestabile conduttrice a ...

Contratto di Governo M5s-Lega/ In pensione con Quota 100 - Quota 41 e Opzione donna (ultime notizie) : Riforma pensioni, Contratto di Governo M5s-Lega. Via la Legge Fornero con Quota 100, Quota 41 e Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:31:00 GMT)

Contratto governo - nella bozza anche sospensione lavori Tav Torino-Lione. Ma ultima parola a Di Maio e Salvini : Nell’ultima bozza del Contratto di governo Lega-M5s c’è anche la sospensione dei lavori per l’Alta velocità Torino-Lione. Così come, sul fronte opposto il via libera al terzo valico, ovvero la linea ferroviaria che collega Genova con l’entroterra. Due punti che però, negli ultimi documenti diffusi, risultano sottolineati in rosso, ovvero aspettano il via libera di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il testo infatti, chiuso ...

Barbara d'Urso : "Non andrò mai in pensione - ho rinnovato con Mediaset" : Lo sa anche lei: Barbara d'Urso o si ama o si odia. La conduttrice, volto di punta del Biscione, non passa mai inosservata, così come non viene trascurato il "suo" Grande Fratello 15. Gli sponsor fuggono e le critiche sono tante, ma gli ascolti volano in alto. Così, Mediaset ha pensato bene di premiarla con il rinnovo di un "lunghissimo contratto anticipato". Si tratta, come ha detto la stessa al settimanale Oggi (in edicola domani), di ...

pensione anticipata 2018 - uscita Quota 100 : 64 anni e 36-37 di contributi? Video : Emergono dettagli e novita' sul progetto di superamento della riforma Fornero con la Pensione anticipata a Quota 100 che potrebbe essere proposta da un possibile Governo unitario tra M5S e Lega. Proprio la Pensione anticipata, sottoposta dalla legge Fornero all'adeguamento degli indici della speranza di vita sia l'uscita prevista con i soli contributi che quella dei lavoratori del contributivo, tornerebbe ad essere la Pensione di anzianita' ...

In pensione 3 anni prima col nuovo Governo? Si ma con paletti e restrizioni Video : È la prima volta dal 2012 che la Legge Fornero, l’ultima riforma previdenziale che si può davvero considerare così, vacilla per davvero. Da anni si parla di contro-riforma, di cancellazione delle norme che il Governo Monti inserì nel sistema previdenziale in un periodo di grave crisi economica. Il sistema italiano si regge ancora oggi su quella tanto odiata riforma ed anche nei ripetuti incontri tra Governo e sindacati in tema previdenziale, o ...

Crotone - 'Le Iene' raccontano i dubbi sulla sospensione del chirurgo 'troppo bravo per la Calabria' : Le Iene hanno raccontato la storia di Giuseppe Brisinda , un chirurgo calabrese rientrato nella sua terra - dove da anni la sanità è al centro di scandali che hanno indignato tutta Italia - dopo ...

Crotone - “Le Iene” raccontano i dubbi sulla sospensione del chirurgo “troppo bravo per la Calabria” : Crotone, “Le Iene” raccontano i dubbi sulla sospensione del chirurgo “troppo bravo per la Calabria” Nonostante i grandi meriti professionali, Giuseppe Brisinda ha ricevuto una sanzione disciplinare Continua a leggere L'articolo Crotone, “Le Iene” raccontano i dubbi sulla sospensione del chirurgo “troppo bravo per la Calabria” proviene da NewsGo.

Nel contratto M5S-Lega in pensione tre anni prima (ma resta il nodo costi) : Nel confronto in corso sul programma di governo il superamento della riforma Fornero è il punto di convergenza più forte. C’è accordo sull’abolizione della pensione anticipata e sul ripristino della pensione di anzianità con 41 anni e cinque mesi di contributi a prescindere dall’età, o quota 100 (101 per gli autonomi) con il meccanismo delle quote. Meccanismo che prevederebbe comunque un’età minima di 64 anni. Il «nodo» costi...

E' possibile continuare a lavorare dopo essere andati in pensione? : Andare in pensione pur continuando a lavorare è possibile? La Legge Dini del 1995 ha stabilito che il dipendente che vuole andare in pensione ha l'obbligo di cessare la propria attività lavorativa per poter vantare...