in guerra per l' elisir di lunga vita se si vuole rimanere sani serve - Cronache

Cina e USA d'accordo : non permettere nessuna guerra commerciale - : "Il risultato più importante delle consultazioni economico-commerciali è stato che le parti hanno raggiunto il consenso per non condurre una guerra commerciale reciproca e fermare l'introduzione dei ...

Lapidi choc per dire 'basta bufale' - così l'ordine dei medici dichiara guerra alle fake news : In particolare la dottoressa Arcangela Guerrieri, consigliere segretario OMCEO, sottolinea che, ad esempio, in tema vaccinale da sempre l' Ordine di Ancona si è schierato a favore della scienza ...

Gaza - appello dell’Onu : “Agire per evitare una guerra” : Gaza, appello dell’Onu: “Agire per evitare una guerra” Gaza, appello dell’Onu: “Agire per evitare una guerra” Continua a leggere L'articolo Gaza, appello dell’Onu: “Agire per evitare una guerra” proviene da NewsGo.

La guerra anti-Macron per salvare il lavoro : da Cannes Applausi a scena aperta, una lunga ovazione finale fanno di En guerre, In guerra, di Stephane Brizé, il film del giorno e forse dell'intero Festival. Le ragioni ci sono tutte, e in una ...

Fabrizio Corona : "La mia storia è stata una guerra e ora voglio raccontarla a teatro. Io perseguitato per odio" : Fabrizio Corona è tornato. Dopo due anni di silenzio e sedici mesi di carcere, l'ex "re dei paparazzi" si confessa al settimanale Chi, sul numero in edicola da mercoledì 16 maggio. "La mia è l'unica versione, quella vera. È stata solo una guerra", attacca Corona.Io come singolo individuo contro un macigno più grande e forte di me che non voglio identificare con nessun nome altrimenti, dopo quest'intervista, ...

Parla per la prima volta Fabrizio Corona : "È stata solo una guerra" : Dopo più di due mesi fuori dal carcere e due anni di silenzio, Fabrizio Corona ha rilasciato la sua prima intervista alla stampa. Il suo sfogo lo affida al numero del settimanale Chi in edicola da ...

Gf : il web in guerra contro la D'Urso per il caso cellulare Video : Come si sa, l'uso del cellulare è vietato all'interno della casa del Grande Fratello eppure non pare più essere così poiché, come ha mostrato Striscia la notizia nelle puntate precedenti, ci sono dei Video che mostrano scene che dimostrerebbero che il concorrenti usino i telefonini. Il web è indignato e si scaglia anche contro Barbara D'Urso. I concorrenti usano cellulari? Striscia la notizia lo conferma e il web si ribella Come riporta ...

Salute : guerra ai grassi trans - ecco 6 modi per eliminarli : L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara guerra ai grassi trans, responsabili ogni anno di 500mila vittime nel mondo collegate a malattie cardiache. I grassi trans industriali sono contenuti in condimenti come la margarina e il burro chiarificato, e sono spesso presenti negli snack, nei prodotti da forno e in quelli fritti, usati per la loro vita media più lunga rispetto ad altri tipi di grassi. L’OMS lancia quindi oggi la ...

Blitz e stese nel cuore di Napoli : la guerra dei clan per il potere : «Ma voi state un?altra volta qua?», il signore anziano stavolta è divertito. Esattamente un mese fa aveva raccontato la paura di chi vive sulla piazza più bella della...

guerra IN SIRIA/ Attaccare l'Iran per far fuori Damasco - il nuovo piano di Usa e Israele : L'occidente ha esaurito tutte le opzioni militari per continuare la GUERRA in SIRIA usando gli estremisti islamici. La nuova strategia passa per l'attacco all'Iran. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 06:08:00 GMT)SCONTRO Israele-IRAN/ Così la strategia per incendiare il Medio oriente passa dalla SIRIA, di F. LandiSIRIA/ L'attacco chimico non c'è mai stato, ma nessuno parla delle carceri jihadiste della Ghouta, di P. Ricci

INCIDENTE PADOVA - ACCIAIERIE VENETE : OPERAI USTIONATI DA COLATA BOLLENTE/ Fratoianni - “è una guerra civile” : INCIDENTE sul lavoro alle ACCIAIERIE VENETE di PADOVA: ultime notizie, COLATA incandescente su 4 OPERAI, tre gravi con 70% di ustioni su tutto il corpo. Domato l'incendio successivo(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:45:00 GMT)

guerra dei dazi Usa-Cina : Trump la sta perdendo? : Trump non riuscirà a ridurre il deficit, ma sta cercando di riscrivere le regole del commercio internazionale. Forse favorendo anche la Cina