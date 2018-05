Imprese : giustizia e burocrazia - 40 mld di danni e oltre 16 anni per sentenza/Adnkronos (2) : ( Adnkronos ) – Una giustizia più rapida non può prescindere da una Pubblica amministrazione più efficiente”, eppure il costo della burocrazia per le pmi è di “22 miliardi di euro all’anno”, secondo dati Cna, la Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e media impresa. Il 41,3% (su un campione di oltre mille associati) impegna fino a tre giorni al mese per terminare gli adempimenti richiesti ...

Imprese : giustizia e burocrazia - 40 mld di danni e oltre 16 anni per sentenza/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Sul fronte della giustizia amministrativa, il ricorso al giudice costituisce spesso la regola e non l’eccezione. I tempi medi di definizione, in materia di appalti pubblici, sono di 149 giorni per il Tar nel 2016 (193 nel 2015), mentre in appello la media ne indica 225 (209 nel 2015). Nei giudizi cautelari, la durata si attesta sui 29 giorni per il Tribunale (come nel 2015) e di 58 giorni per il Consiglio di Stato (37 ...