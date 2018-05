Imprese : giustizia e burocrazia - 40 mld di danni e oltre 16 anni per sentenza/Adnkronos : Milano, 20 mag. ( Adnkronos ) – La giustizia in Italia tiene in scacco le Imprese : lentezza delle indagini, burocrazia e inefficienze costano circa 40 miliardi di euro, pari a 2,5 punti di Pil. L’incertezza dei tempi processuali si traduce in meno investimenti esteri e in una perdita di 130mila posti di lavoro, secondo l’ultimo studio Cer-Eures. Il dedalo di norme e i ricorsi nelle aule dei tribunali rappresentano un freno alla ...

Imprese : giustizia e burocrazia - 40 mld di danni e oltre 16 anni per sentenza/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Sul fronte della giustizia amministrativa, il ricorso al giudice costituisce spesso la regola e non l’eccezione. I tempi medi di definizione, in materia di appalti pubblici, sono di 149 giorni per il Tar nel 2016 (193 nel 2015), mentre in appello la media ne indica 225 (209 nel 2015). Nei giudizi cautelari, la durata si attesta sui 29 giorni per il Tribunale (come nel 2015) e di 58 giorni per il Consiglio di Stato (37 ...