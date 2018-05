Il Segreto puntate fino al 26 5 | Saul e Julieta si lasciano | ecco il motivo

Il Segreto : anticipazioni puntate fino al 26 maggio 2018 Video : Le anticipazioni Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci la trama dei nuovi episodi della soap spagnola, che saranno trasmessi su Canale 5 tra il 21 e il 26 maggio 2018. Ma ecco giorno per giorno che cosa ci aspetta. 21 maggio. Aquilino viene messo alle strette da Gracia e Adela che gli mettono davanti agli occhi la procura fatta loro da Hernando prima di partire. Nel frattempo Saul va a trovare Francisca che è stata colta da un ictus, e ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Saul lascia Puente Viejo? : Saul subirà la falsità di Francisca assumerà dimensioni mai viste, la donna arriverà a ricattare Julieta pur di staccarla dall’amato Saul. Quest’ultimo, come già sappiamo ha un passato misterioso e per uscirne senza alcuna pena, avrà bisogno della Montenegro. Tutto però ha un costo e la Uriarte pagherà molto cara la salvezza dell’uomo che ama. Vediamo tutte le anticipazioni spagnole Il Segreto. anticipazioni spagnole Il ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 21-26 maggio 2018 : Saul e Julieta si lasciano! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 21 maggio a sabato 26 maggio 2018: Saul sceglie di rompere con Julieta, Candela e Severo in crisi… Anticipazioni Il Segreto: Adela si prende la sua rivincita su Aquilino! Candela vuole scappare dalla città senza Severo! Saul e Julieta battibeccano in pubblica piazza e si lasciano! Raimundo inizia a sospettare di Prudencio… Pronti a regalarci intense emozioni sono i prossimi episodi ...

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate tedesche : il Segreto di Alicia : Ecco con le anticipazioni tedesche della soap Tempesta d’amore. Ricordiamo che gli episodi vengono trasmessi in orario preserale da Rete 4. Alicia, Christoph e Viktor attireranno su di loro l’attenzione sulle prossime puntate, il motivo? Presto detto! Ricordate che Alicia era attorniata da un alone di mistero che non è mai stato svelato? Ebbene si verrà a sapere che ella attende un figlio, da suo marito. Non sarebbe un problema, se ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 21 al 26 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018: Adela e Gracia mostrano ad Aquilino un documento firmato da Hernando che le autorizza a gestire al suo posto la sua parte de Los Manantiales. Saul si sente responsabile di quanto accaduto a Donna Francisca e non riesce a trovare pace. Francisca, dal suo letto d’ospedale, convoca Saul per metterlo davanti a una scelta definitiva. Nel frattempo, Onesimo e ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : donna Francisca lascia la soap? : Entusiasmanti anticipazioni giungono dalla Spagna per la soap Il Segreto. donna Francisca potrebbe lasciare per sempre la soap iberica! Arriverà, infatti, un altro capomastro alla casona, molto diverso dal fido Mauricio. Graciano Larraz, questo è il suo nome, prenderà delle drastiche decisioni sulla matrona e, dopo avere convocato un’assemblea, senza alcuna paura di ritorsioni la Montenegro sarà condannata. Veniamo però ai fatti nel ...

Il Segreto - puntate spagnole e anticipazioni 14-19 maggio : anticipazioni Il Segreto, trame spagnole: Francisca abbandona Puente Viejo? Il Segreto va in onda su Canale5 dal lunedì al sabato pomeriggio. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto sono clamorose. Francisca lascerà Puente Viejo. Qualcuno le giocherà un brutto scherzo manomettendo una foto di Raimundo per terrorizzarla. Chi è stato? Forse il generale Perez de Ayala che ha mandato in carcere Emilia e Alfonso? Raimundo e Mauricio iniziano a ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : ecco ciò che nasconde Nazaria : Spoiler relativi alle puntate spagnole della soap “il Segreto“. Grandi notizie verranno portate a Puente Viejo dall’arrivo di Vicente, il finto parente di Nazaria. L’uomo la ricatterà per avere i soldi che il padre della giovane gli doveva, ma un altro caliente Segreto penderà sulle spalle della moglie di Mauricio. Di che si tratterà? Vicente è in realtà un antico nemico di Nazaria e la sposa del Godoy dovrà far fronte ...

Il Segreto puntate spagnole : il tradimento ignobile Video : Il Segreto: le anticipazioni spagnole della soap opera iberica non smettono di stupire. Un tradimento imperdonabile distruggera' due vite. Francisca Montenegro, rivedendo in Saul e Julieta la storia d'amore di Tristan e Pepa, non avra' pieta'. Tuttavia, l'esecutore materiale dell'ignobile gesto sara' Prudencio, che cova rancore nei confronti del fratello, reo di aver conquistato il cuore della bella Julieta. Nel frattempo, Nicolas sara' alle ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 14 al 19 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 14 a sabato 19 maggio 2018: Julieta e Consuelo, dopo aver salutato gli amici di Puente Viejo, partono per Salamanca. Julieta è pentita di aver preso questa decisione, ma è decisa a dare una svolta alla sua vita, anche a seguito dell’abbandono di Saul. Camila, prima di partire, ha un colloquio confidenziale con Nicolas ed i due si promettono di rimanere amici anche a distanza. Beatriz è ...