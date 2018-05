Il regista Luc Besson accusato di stupro da un' attrice

'Luc Besson mi ha drogata e stuprata' - l'accusa choc di un'attrice al regista francese : Si apre uno scandalo legato al nome di Luc Besson che sarebbe stato accusato da un'attrice di 27 anni di violenza sessuale , secondo quanto riportato all'Associated Press da un un'ufficiale ...

Il regista francese Luc Besson è stato denunciato per stupro : Il regista francese Luc Besson, noto tra gli altri per i film Le Grand Bleu, Léon e Il quinto elemento, è stato accusato di stupro dall’attrice, comica e modella Sand van Roy, che venerdì lo ha denunciato alla polizia di Parigi. L’avvocato The post Il regista francese Luc Besson è stato denunciato per stupro appeared first on Il Post.

