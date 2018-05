Il prezzo che la Lega e il Nord pagano sulle grandi opere

I cinque fattori che fanno salire il prezzo del petrolio (e della benzina) : Dopo anni di debolezza il petrolio ha ripreso a correre, accelerando i rialzi nell'ultima settimana, quando il Brent ha raggiunto quota 80 dollari al barile: un rally sempre più scatenato, che ha portato alcuni analisti a rinnovare la previsione di un ritorno a prezzi superiori a 100 dollari e che ha già iniziato a pesare sulle tasche dei consumatori. In Italia i prezzi alla pompa (per oltre il 60% rappresentati da tasse e accise) hanno ...

Allevamenti lager con Fq MillenniuM - a che prezzo troviamo uova e prosciutto al supermercato : Entrare negli Allevamenti intensivi per documentare le condizioni degli animali e renderle note al grande pubblico, così come per denunciare maltrattamenti e illeciti, fa parte del lavoro della nostra associazione. Ci impegniamo a rendere pubbliche pratiche e situazioni spesso sconosciute ai non addetti. Non per forza il maltrattamento violento e gratuito, ma anche quanto le norme e condizioni attuali di detenzione degli animali siano di fatto ...

OnePlus 6 ufficiale : uscita - specifiche - prezzo (tutti i dettagli) : OnePlus 6 è ufficiale, display AMOLED ottico da 6,28 pollici in 19:9, con un rapporto schermo-corpo dell’83,8%. Risoluzione 1080 x 2280 pixel protetto da un Corning Gorilla Glass 5, con tanto di notch e vetro oltre che all’anteriore anche al posteriore circondato da un telaio in alluminio. OnePlus 6 non delude, nemmeno sul prezzo Parliamone subito, il prezzo è stato oggetto di molte discussioni nei mesi antecedenti la presentazione ...

OnePlus 6 : hands-on - prezzo - caratteristiche e come prenotarlo : Il successo di OnePlus è quello di un telefono che non ti lascia mai a piedi, con caratteristiche da top di gamma a metà del prezzo, e di una comunità che lo sostiene come un piccolo cult. Svincolato in massima parte dai “soliti“ canali di vendita ha fidelizzato una utenza di tech-savvy. Ora si aggiorna con un nuovo modello, OnePlus 6, lanciato con lo slogan “The speed you need”, la velocità che vuoi, andando a colpire dritto il bersaglio: chi ...

Tutto sulla scheda tecnica OnePlus 6 : prezzo ufficiale - foto e disponibilità in Italia : La scheda tecnica OnePlus 6 è realtà ma pure il suo prezzo. foto, specifiche e altri dettagli del top di gamma sono oramai ufficiali a margine della presentazione londinese in cui l'azienda cinese ha mostrato al mondo intero il suo nuovo top di gamma. Ecco di seguito ogni particolare dell'ammiraglia che sfida i diretti rivali Android Samsung, Huawei, Honor, Asus, LG e chi più ne ha più ne metta. Design, misure e peso Prima di entrare nello ...

Considerazioni a freddo su Honor 10 : perché sì e perché no - oltre il prezzo di listino : Sono trascorse ormai alcune ore dalla presentazione ufficiale del nuovo Honor 10 e, arrivati a questo punto, occorre approfondire il discorso per tutti coloro che stanno valutando seriamente la possibilità di acquistarlo. Se da un lato ieri era opportuno concentrarsi prevalentemente sulla scheda tecnica, come del resto abbiamo fatto con un apposito approfondimento subito dopo l'evento organizzato a Londra, oggi tocca inquadrare l'argomento sotto ...

Honor 10 : come ottenere 30€ di sconto (specifiche e prezzo ufficiali) : Honor 10 è ufficiale, il prezzo parte da 399,90€ per la versione da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna e chi lo acquista su hiHonor.com avrà 30€ di sconto, ma solo sulla versione più capiente da 128GB che ha un costo di 449,90€. Fusione tra il design di Honor 9, top dello scorso anno, e Huawei P20, utilizza il SoC presente proprio su quest’ultimo e mostra un’interessante configurazione a doppia fotocamera sul retro supportata ...

Honor 10 : foto - prezzo - caratteristiche e data di uscita : Honor continua la sua fase di crescita e consolida la propria posizione nella fascia media di mercato lanciando il nuovo Honor 10: una via di mezzo ideale tra uno dei migliori smartphone del 2017, Honor 9, e l’ultimo phablet dei cinesi, quell’Honor View 10 che ha costituito per Honor il salto nel mondo dei display a tutto schermo. Come al solito, la sinergia con Huawei è totale: la strategia dei cinesi è massimizzare i costi di ...

Svelato in Europa l’attesissimo Honor 10 : tutto su scheda tecnica - prezzo e uscita : C'era grande attesa per la presentazione ufficiale del nuovo Honor 10 qui in Europa oggi 15 maggio e le aspettative non sono state deluse. Lo smartphone presenta una scheda tecnica di tutto rispetto, che fondamentalmente richiama i principali top di gamma Android del 2018, senza tuttavia disdegnare qualche elemento distintivo che potrebbe indurre il pubblico a farci un pensierino. Complice anche un prezzo leggermente più basso rispetto ai ...

Novità auto 2018 : Ford presenta la Nuova Fiesta ST - caratteristiche e prezzo : Il motore della Nuova Ford Fiesta Il motore EcoBoost 1.5 della Fiesta ST è caratterizzato dalla prima applicazione al mondo di tecnologie di disattivazione dei cilindri su un motore a 3 cilindri per ...

OnePlus 6 : specifiche - uscita - prezzo trapelate su Amazon.de : A soli due giorni dalla presentazione ufficiale di OnePlus 6 appaiono su Amazon Germania i prezzi di due delle versioni attese, quella da 64GB e quella da 128GB con tanto di immagini e caratteristiche tecniche, ora rimossi dal sito dell’e-commerce di Seattle. OnePlus 6: design ormai noto In realtà, dello smartphone cinese resta ben poco da svelare, il design è ormai noto con le tante immagini trapelate e le cover già disponibili proprio su ...

OnePlus 6 : Uscita - Rumors - Scheda Tecnica - prezzo : OnePlus 6 è quasi ufficiale: ecco le ultime informazioni e dettagli sul Prezzo, la Scheda Tecnica, l’Uscita e le caratteristiche dello smartphone. Tutto quello che sappiamo su OnePlus 6 pochi giorni prima della presentazione OnePlus 6 Uscita, Prezzo, Scheda Tecnica Tutto pronto per il lancio globale di OnePlus 6. Il nuovo smartphone, che sarà annunciato il 16 […]

Anteprima scheda tecnica OnePlus 6 - foto e prezzo certi su Amazon : Incredibile ma vero, la scheda tecnica OnePlus 6 non è più un mistero, ma anche la sua foto e addirittura il prezzo. Amazon Germania, nelle scorse ore, ha pubblicato (per errore) una pagina Anteprima di vendita per il device che verrà presentato solo il prossimo 16 maggio a Londra. Un inaspettato regalo a tutti i sostenitori del brand, in grande attesa per il lancio del successore del OnePlus 5T. Ad accorgersi per primo dell'inspiegabile ...

Bollenti Huawei P20 Lite e Honor 9 Lite il 13 maggio : prezzo super per poche unità : Un fine settimana rovente per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media, in riferimento ad esempio ai vari Huawei P20 Lite ed Honor 9 Lite, tra i più apprezzati nell'ultimo periodo dal pubblico italiano in questo segmento. Il prezzo in entrambi i casi e davvero interessante, come si potrà osservare dall'approfondimento che intendo condividere con voi oggi 13 maggio. Vediamo dunque pou da vicino come stanno le ...