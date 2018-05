Il Papa | ' Dolore per Gaza | lo Spirito porti pace in Terra santa'

Papa : 'Grande dolore per Gaza - lo Spirito porti pace in Terra Santta' : Papa Francesco ha citato, nell'omelia della messa di Pentecoste in piazza San Pietro, l'episodio degli Atti degli Apostoli in cui il diacono Filippo viene sospinto dallo Spirito "su una strada deserta,...

Papa : dolore per violenza in Terra Santa : 11.48 "Sono molto preoccupato e addolorato per l'acuirsi delle tensioni in Terra Santa e Medio Oriente, e per la spirale di violenza che allontana sempre più la via per pace,dialogo e negoziati.Esprimo grande dolore per i morti e i feriti e ribadisco che non è mai l'uso della violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra,violenza chiama violenza" Così il Papa, dopo l'udienza generale. Invito"tutte le parti in causa e la comunità ...

Papa - dolore per i morti in Terra Santa : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 16 MAG - "Sono molto preoccupato e addolorato per l'acuirsi delle tensioni in Terra Santa e in Medio Oriente, e per la spirale di violenza che allontana sempre più dalla ...

Papa - dolore per i morti in Terra Santa : Bergoglio ha poi rivolto un nuovo appello per la pace e per la cessazione dei conflitti in corso nel mondo: "Il secolo scorso due guerre grandi, e adesso... non impariamo mai. Che Dio ci aiuti!", ha ...

Papa Francesco : 'un dolore condiviso si dimezza e una gioia raddoppia' : In Argentina le chiamano le 'scuole del Papa' e sono una rete internazionale di scuole - pubbliche e private, confessionali e non, che raccontano o condividono iniziative nel campo dello sport, dell'...

ALDO MORO - 40 ANNI DOPO L’OMICIDIO DELLE BR/ La preghiera di Papa Paolo VI e il dolore per un amico : Omicidio ALDO MORO, 40 ANNI fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, "suo delitto pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:35:00 GMT)

Dolore del Papa - prego per genitori Alfie : ... scienziati e medici, pazienti, famiglie, studiosi di etica e di cultura, leader religiosi, filantropi, rappresentanti dei governi e del mondo imprenditoriale".

Papa Francesco : “Provo dolore e vergogna per gli abusi dei vescovi in Cile” : In una lettera inviata ai vescovi cileni il Pontefice scrive. In Cile "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna".Continua a leggere

Pedofilia - il Papa ai vescovi del Cile : "Provo dolore e vergogna" : Francesco li convoca a Roma per discutere del caso Osorno. "Fin da ora chiedo perdono a tutti coloro che ho offeso e spero di poterlo fare di persona"

Papa - dolore per casi pedofilia in Cile : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 11 APR - Le testimonianze raccolte in Cile, sui casi di pedofilia da parte del clero, mostrano "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna". Lo ...

Pedofilia - Papa convoca vescovi cileni a Roma : vergogna e dolore : Città del Vaticano, 11 apr. , askanews, Il Papa esprime 'dolore e vergogna' per 'i gravi abusi di coscienza e di potere e, in particolare, gli abusi sessuali' su minori da parte di sacerdoti, in una ...

Pedofilia - Papa convoca vescovi cileni a Roma : vergogna e dolore : Città del Vaticano, 11 apr. , askanews, - Il Papa esprime "dolore e vergogna" per "i gravi abusi di coscienza e di potere e, in particolare, gli abusi sessuali" su minori da parte di sacerdoti, in una ...