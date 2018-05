Il nuovo amore di Bianca Atzei è un naufrago dell’Isola

BIANCA ATZEI DIMENTICA MAX BIAGGI/ Il nuovo amore della cantante e quel retroscena su Amici (Domenica Live) : BIANCA ATZEI DIMENTICA Max BIAGGI annunciando, ai microfoni di Domenica Live di Barbara D'Urso, l'inizio di una nuova storia d'amore. Ecco chi ha conquistato il suo cuore.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:20:00 GMT)

“Ho un nuovo amore…”. Bianca Atzei spiazza tutti. E sorride. Poi la rabbia verso Max Biaggi : “Un vigliacco - vi dico perché” : Da quando è tornata dall’Isola dei Famosi sembra un’altra persona. Del resto lo aveva detto: “Vado in Honduras per trovare me stessa”. E così è stato. Della ragazza minuta e spaurita che era è rimasto poco o niente. Bianca Atzei non si nasconde più e non ha paura di parlare chiaro e tondo. Ha scelto Domenica Live per raccontarsi e parlare della fine della storia d’amore con Max Biaggi.«Io voglio comunque tenere un ricordo bello e positivo ...

Anna Tatangelo/ Dopo Gigi D’Alessio un nuovo amore? “Corteggiatori? Non si vede nessuno - solo complimenti…” : Anna Tatangelo, Dopo Gigi D’Alessio un nuovo amore? “Corteggiatori? Non si vede nessuno, solo complimenti…”, l'intervista radiofonica e le nuove dichiarazioni sul futuro.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:40:00 GMT)

Massimo Boldi - nuovo amore dopo Loredana De Nardis : è Veronica Rega/ Periodo d’oro per Cipollino : Massimo Boldi lascia Loredana De Nardis e torna al cinema per girare il nuovo cinepanettone di Natale: “Da ora inizia il mio fidanzamento con Christian De Sica!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:03:00 GMT)

“È pazza di Alberto”. nuovo amore al Grande Fratello : il Tarzan della casa ha trovato la sua Jane : Sono momenti davvero travagliati quelli che stanno vivendo in questi giorni i concorrenti di un Grande Fratello entrato decisamente nel vivo, con l’espulsione dalla casa di Baye dopo le violente liti andate in scena sotto gli occhi delle telecamere, l’eliminazione al televoto dell’odiatissima Aida Nizar e l’ingresso nella casa del “Ken umano” Rodrigo Alves. Una girandola di emozioni tra le quali va a ...

Carolina Kostner nuovo fidanzato : l’amore dopo Alex Schwazer : Carolina Kostner: il nuovo fidanzato si chiama Fabrizio ed è un osteopata La fine travagliata della storia d’amore tra Carolina Kostner e Alex Schwazer è ormai nota a tutti. Le vicissitudini legali che avevano travolto l’ex fidanzato, infatti, sono costate care alla Kostner che, alla fine, alla relazione con Alex ha deciso di mettere un punto. Adesso, […] L'articolo Carolina Kostner nuovo fidanzato: l’amore dopo Alex ...

Ultraleggero è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore d’autore prima del tour estivo (audio e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Ultraleggero. Il brano sarà in rotazione radiofonica dall'11 maggio e rappresenta il terzo estratto da D'amore e d'autore dopo Dobbiamo fare luce e Fortuna che ci sei scritta per lui da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il brano è stato scritto da Ivano Fossati, che ha deciso di partecipare al nuovo album di Gianni Morandi in virtù dell'amicizia e della stima che li lega da tanti anni. La canzone è un ...

John Legend canta l’amore nel nuovo singolo “A Good Night” : Si intitotola “A Good Night” (Columbia Records), il nuovo singolo di John Legend con produzione di BloodPop®. Una celebrazione dell’amore e delle relazioni: il brano e il relativo video raccontano una notte magica in cui si incontra qualcuno con cui si entra immediatamente in connessione e con cui ci si immagina di poter condividere il futuro. Diretto da Mishka Kornai, il videoclip ufficiale include divertenti cameo di Jay Ellis (dalla serie ...

Uomini e Donne - Leonardo Greco : "Diletta è il mio passato - il mio nuovo amore è Cinzia" : Leonardo Greco, tronista di Uomini e Donne nel 2011, ha un nuovo amore, una ragazza di nome Cinzia, milanese, che da diversi mesi è entrata nella vita dell'ex fidanzato di Diletta Pagliano. Leonardo ha raccontato tutto sulla sua nuova donna sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Sole mare ,io e te e Balù che si fa i cazzi suoi❤️#sun#island #dog#travel#love#summer #beautiful #family#men#woman #happiness #mood#picoftheday ...

Gianluca Vacchi ha un nuovo amore - ecco chi è : Potrebbe essere tempo di una nuova fiamma per Gianluca Vacchi , imprenditore bolognese noto più per le sue avventure sui social network che per le sue attività professionali. Il 50enne si sarebbe ...

“Lettere d’Amore a Barbara Alberti” - arriva su Loft il nuovo programma sui problemi di cuore : “Cara Barbara, lui è molto più giovane di me, ma la tensione tra noi è insostenibile. Dimmi, che faccio?” “Ma…te lo devo dire io? Che aspettate a saltarvi addosso con un urlo da Tarzan?” Certe volte basta una frase, in altri casi pagine intere, per trattare gli strazi del cuore. Da trentacinque anni Barbara Alberti, scrittrice e conduttrice, risponde, dalle pagine delle più importanti riviste italiane, a migliaia di messaggi che la interrogano ...

Loredana Bertè & Boomdabash - nuovo singolo e video con amore lesbo : Arriva venerdì in rotazione su radio e disponibile in digitale 'Non ti dico no', il nuovo singolo e video dei Boomdabash con Loredana Bertè. Assieme al singolo arriva il video su Vevo, diretto da ...

Lapo Elkann sorpreso mentre bacia una bionda : nuovo amore? (foto) : Il rampollo della famiglia Agnelli, Lapo Elkann non smette mai di sorprendere quando si tratta di avventure sentimentali, stavolta però è lui ad essere stato sorpreso dal settimanale Chi, mentre bacia una bionda all’uscita dell’hotel Four Season di Milano. Di chi si tratta? E' Gala Kalchbrenner, svizzera. E' direttrice vendite alla Galleria Cortesi di Londra, ha circa 30 anni ed ha una passione in comune con Elkann, ovvero l’arte.Solo poco tempo ...

Nina Moric ha lasciato Luigi Favoloso/ nuovo fidanzato? Ultimo messaggio d'amore per l'ex : Nina Moric ha lasciato Luigi Favoloso. Spuntano però le foto con un altro uomo, ma lei smentisce e scrive per l'ex un Ultimo messaggio d'amore.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 21:12:00 GMT)