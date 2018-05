Il Niger della settima repubblica e le finzioni di un Paese inesistente

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati della Nigeria. C’è Simy del Crotone! : Ci sono anche due calciatori che disputano il campionato di Serie A nella lista dei pre-convocati della Nigeria per quanto riguarda i Mondiali di Russia 2018. Il ct Yusuf ha diramato oggi la selezione dalla quale dovrà scegliere i 23 che voleranno in terra russa in estate per la manifestazione iridata: presenti anche Simy, stella in attacco del Crotone di Walter Zenga, ed Obi del Torino. Questi i pre-convocati: Portieri: Ezenwa, Akpeyi, Uzoho, ...

"Oseghale mi chiamò per dirmi se volevo stuprare Pamela". Intercettazioni choc in cella tra due dei tre Nigeriani accusati della morte della 18enne romana : Lo scorso 30 gennaio Innocent Oseghale telefonò a Lucky Awelima per chiedergli se voleva "andare a stuprare una ragazza che dormiva". La ragazza in questione è Pamela Mastropietro, la 18enne romana ritrovata morta il giorno dopo vicino Macerata. A rivelare questo elemento inedito è il Corriere della Sera, che cita un'intercettazione tra Awelima e Desmond Lucky, accusati di concorso in omicidio con Oseghale.Scrive il ...

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite della Nigeria - il calendario completo. Date - programma - orario d’inizio e tv : come seguire le Super Aquile : La Nigeria ha tutte le carte in regola per ben figurare ai Mondiali 2018 di Calcio. Le Super Aquile, dopo un convincente percorso di qualificazione, hanno strappato il biglietto per la rassegna iridata che si svolgerà in Russia e si presenteranno con l’ambizione di passare la fase a gironi e accedere agli ottavi di finale. La missione è assolutamente alla portata degli africani, inseriti in Gruppo D davvero molto ostico ma in cui possono ...

Un gruppo di uomini armati ha rubato il simbolo del Senato della Nigeria : E in teoria senza il simbolo i lavori del Senato non possono continuare: ieri però è stata usata al suo posto la cintura di un Senatore The post Un gruppo di uomini armati ha rubato il simbolo del Senato della Nigeria appeared first on Il Post.

Lo Stato maggiore della Difesa : 'Nessun ritiro militari italiani da Niger' : "Non ci sono ipotesi di ritiro del personale militare italiano. La missione si svilupperà in pieno accordo con le autorità locali". E' quanto sottolinea lo Stato maggiore della Difesa, con riferimento ...

Scontri fra Boko Haram ed esercito nel Nord-Est della Nigeria - 18 morti e 84 feriti : Almeno 18 persone sono rimaste uccise e altre 84 ferite in Scontri nella notte tra i terroristi islamici di Boko Haram e l’esercito Nigeriano nei pressi di Maiduguri, nel Nord-Est del Paese. Lo ha riferito Benlo Dambatto, responsabile dei soccorsi, che finora hanno recuperato «18 corpi da Bale Shuwa e Bale Kura», due quartieri alla periferia della ...

Il santone che solleva le Nigeriane dalla schiavitù della superstizione : Anche le storie più cupe contengono episodi che sollevano lo spirito e l’umanità si impoverisce quando ignora o trascura questi esempi di coraggio, tenacia, conversione, resistenza, fede. Nel grande capitolo della Migrazione la tratta delle prostitute nigeriane è un cammino di particolare perversione, dove malvagità e business criminale, modernità...

Tratta Nigeriane : 2 fermi a Trento della Squadra Mobile di Catania : Due nigeriani, Queen Enaye, di 38 anni, e Collins Omorgbe, di 31 anni, sono stati fermati a Trento, da agenti della Squadra Mobile di Catania, nell'ambito di un'inchiesta della Dda della Procura etnea ...