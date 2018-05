Il Napoli chiude a quota 91 punti 2-1 al Crotone | calabresi in serie B Sarri s' inchina

Danica chiude a IndiaNapolis : "Vincere sarebbe il top" : Vittoria o sconfitta, Danica Patrick farà della 500 Miglia di Indianapolis di quest'anno l'evento d'addio della sua rivoluzionaria carriera automobilistica ventennale dopo essere stata lontana dalla ...

Calciomercato Napoli - sorpasso per Vodisek dell'Olimpia Lubiana : si può chiudere : Rok Vodisek potrebbe essere il portiere del futuro del Napoli. Salutato Pepe Reina, che nella prossima stagione giocherà con la maglia del Milan, la società azzurra sta puntando il giovanissimo ...

Napoli-Torino 2-2 - De Silvestri risponde a Hamsik e chiude la corsa scudetto di Sarri : Adesso è davvero finita: servirebbero due sconfitte della Juve e due goleade del Napoli per ribaltare un verdetto che appare chiaro e non è definitivo solo per l'aritmetica: il Napoli chiude contro il ...

39 milioni di euro - il Napoli chiude un doppio grande colpo dalla Serie A? Video : L'ultimo turno del campionato italiano di #Serie A ci ha regalato alcuni importanti risultati che potrebbero indirizzare definitivamente i destini di alcune squadre. La sconfitta del Napoli a Firenze e il successo della Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter, infatti, suonano tanto come una sentenza e per i partenopei il sogno dello scudetto si fa, dunque, sempre più arduo. Nel frattempo, però, si continua a pianificare il futuro e, mentre ...

39 milioni di euro - il Napoli chiude un doppio grande colpo dalla Serie A? : L'ultimo turno del campionato italiano di Serie A ci ha regalato alcuni importanti risultati che potrebbero indirizzare definitivamente i destini di alcune squadre. La sconfitta del Napoli a Firenze e il successo della Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter, infatti, suonano tanto come una sentenza e per i partenopei il sogno dello scudetto si fa, dunque, sempre più arduo. Nel frattempo, però, si continua a pianificare il futuro e, mentre si ...

Napoli-Udinese 1-1 | La diretta Insigne chiude in pari i primi 45' : ll Napoli si gioca le ultime cartucce nella lotta scudetto con la Juventus, distante ora 6 punti in classifica dopo il pareggio dei ragazzi di Maurizio Sarri domenica scorsa sul campo del Milan:...

Consultazioni - si chiude il secondo giro : oggi incontri con Napolitano - Fico e Casellati. Segui la diretta : Il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, è arrivato al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, primo dei tre colloqui che concluderanno il secondo ciclo di Consultazioni per la formazione del nuovo governo. Alle 11.15 e alle 12 sono attesi i presidenti della Camera, Roberto Fico, e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Al termine, come già accaduto una settimana fa, Mattarella potrebbe ...

Auchan chiude a Napoli e Catania/ Ipermercato venduto all'improvviso : scioperi a oltranza : Auchan chiude a Napoli e Catania: l'Ipermercato è stato venduto ai francesi di Sole 365 senza che i sindacati venissero avvisati. Adesso a rischio ci

AUCHAN CHIUDE A Napoli E CATANIA/ Ipermercato venduto all'improvviso : centinaia di posti di lavoro a rischio : AUCHAN CHIUDE a NAPOLI e CATANIA: l'Ipermercato è stato venduto ai francesi di Sole 365 senza che i sindacati venissero avvisati. Adesso a rischio ci sono centinaia di posti di lavoro.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 15:57:00 GMT)

Napoli - blitz negli asili nido : la polizia municipale chiude due scuole : asili nido fuori legge e sanzionati dalla polizia municipale. È l'operazione messa in campo dall'unità operativa tutela emergenze sociali e minori, comandata da Giuseppe Cortese...