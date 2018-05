Il mondo sotto una montagna di debiti : Il debito globale sale "ininterrottamente" dalla Seconda Guerra mondiale, toccando nel 2016 un nuovo picco di 164.000 miliardi di dollari, circa il 225% del pil del pianeta. E' il quadro che emerge da ...

Arrampicata Sportiva - Coppa del mondo 2018 : Italia sottotono a Tai’an. Khazanov - Mawem - Noguchi e Jaubert fanno festa : Poca gloria per l’Italia nella tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva che si è disputata a Tai’an (Cina). Gli azzurri non sono riusciti a brillare in un weekend purtroppo sottotono. Il migliore risultato è stato ottenuto da Ludovico Fossali, eliminato agli ottavi di finale dello speed e quindicesimo nella classifica generale. Gabriele Moroni è arrivato in semifinale nel boulder chiudendo in 14esima posizione. Per il ...

“Siamo sotto attacco” : la guerra (finta) nel mondo reale : “La Repubblica Democratica di Favorita, insieme al suo alleato, lo Stato di Carbonia, hanno fatto decollare degli aerei e sono pronti ad attaccare. L'Italia, come membro dell'...

Farmaci : prezzi alti sotto accusa - ecco i 5 più costosi al mondo : Il costo dei Farmaci è una questione sempre molto dibattuta, soprattutto in considerazione delle nuove terapie geniche: ora, un sito statunitense, Health24, ha stilato una lista dei medicinali che attualmente risultano più costosi, da considerarsi con tutte le eccezioni del caso e spesso non applicabile a Paesi come l’Italia, dal sistema sanitario molto diverso. ecco quali sono questi 5 prodotti: Luxturna*, terapia genica contro la ...

mondo TV : sottoscritto un nuovo contratto di licenza con MBC di Dubai : La licenza prevede altresì il diritto di trasmissione solo in lingua araba via satellite e via cavo in tutto il Mondo per 36 mesi senza esclusiva. La conferma della vendita ad un importante cliente ...

Arrampicata sportiva - Coppa del mondo 2018 : Italia sottotono a Chongqing - Fuji e Timofeev sugli scudi : A Chongqing (Cina) si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà parte delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Weekend riservato al boulder e allo speed, purtroppo non sono arrivate grandi gioie per l’Italia. SPEED (maschile) – Successo del russo Dmitrii Timofeev che non vinceva nel circuito da addirittura due anni, sempre in questa località. Con il tempo fenomenale di 5.76 ha sconfitto in ...

Grande Fratello a luci rosse : Lucia fa la doccia? Agguato da dietro - finimondo sotto l'acqua : Nella casa del Grande Fratello 15 , il reality campione d'ascolti condotto da Barbara D'Urso , il centro nevralgico è quasi sempre la doccia, teatro di spettacoli ad alto tasso erotico. L'ultimo ha come protagonista lucia. O meglio, una coppietta: lucia e Filippo . Già, perché lei si gode il getto d'acqua calda in bikini, ma viene raggiunta da ...

Muraka - la prima villa sottomarina al mondo [GALLERY] : 1/6 ...

“Voglio i capezzoli come lei” : la nuova moda che sta conquistando milioni di donne in tutto il mondo. Un intervento rischioso al quale si sottopongono per assomigliare alle star : a ‘cosa serve’ (senza parole) : Di mode bizzarre negli ultimi anni ne abbiamo viste a bizzeffe, tutte dettate dalle star di turno che con i loro look sempre sopra le righe scatenavano puntuali i tentativi di imitazione da parte delle fan sparse per il mondo. Dal sedere formato “maxi” in versione Kim Kardashian alle labbra siliconate e gonfie come gommoni, le povere teenager si sono sottoposte a ogni genere di tortura, spesso all’insaputa dei genitori e ...

mondo del calcio ancora sotto shock : altro calciatore trovato morto [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Il Mondo del calcio ancora sotto shock, altra morte che ha sconvolto tutti. Si tratta del 18enne Samba Diop, Le Havre in lutto ma in generale tutto il Mondo del calcio, le cause del decesso sono ancora da chiarire e non sono state specificate. La seconda squadra del Le Havre avrebbe dovuto giocare contro il Reims, l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi. Per ricordare il calciatore ci sarà un minuto di silenzio nei campi di Ligue ...

mondo TV - sottoscritto nuovo contratto di licenza in Sudafrica : Mondo TV ha sottoscritto un contratto di licenza con l'emittente pubblica nazionale Sudafricana South African Broadcasting Corporation. La licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione free-to-air ...

“È volato giù dal balcone” : il mondo del calcio ancora sotto choc. La terribile caduta sotto gli occhi dei compagni - increduli. Le sue condizioni : Una tragedia soltanto sfiorata per un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero riuscire più a trovare pace in questi primi mesi di un 2018 decisamente troppo ricco di brutte notizie. Su tutte, la drammatica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato morto nella sua stanza d’hotel dove la squadra si trovava in vista della partita, poi rinviata come l’intera giornata di Serie A, contro l’Udinese. ...

SPY FINANZA/ Le mosse sottotraccia dei veri padroni del mondo : Ci sono mosse sottotraccia che sembra aumentare la pressione sulla Russia e l'Iran, oltre che su Trump, passando anche dalla minaccia Isis in Europa.

Calcio sotto shock : Emiliano mondonico è morto : Una notizia sconvolgente ha aperto la cronaca di questa mattina: è morto Emiliano Mondonico, ex tecnico di tante squadre di Serie A. La morte sarebbe avvenuta durante la scorsa notte, nella quale ‘Mondo’ si sarebbe arreso a quel cancro [VIDEO] che ormai lo pertava da sette lunghi anni. Aveva 71 anni, Emilano, Mister che tra gli anni 80 e 90 rese grandi le storie di Cremonese, Atalanta e Torino. Il suo passato da giocatore Mondonico ebbe anche un ...