Il maltempo non molla la presa | altri due giorni da incubo

Il maltempo non molla la presa - altri due giorni horribilis : Il tempo non mette la testa a posto. Sembra davvero che quest'anno l'anticiclone sia sparito dall'Italia e si sia trasferito altrove. Nei prossimi giorni - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - il nostro Paese sarà terra di...

maltempo - non c’è pace : Roma, 19 mag. (AdnKronos) – Maltempo, non c’è pace sull’Italia. Mentre l’Europa è assediata da due vortici depressionari – uno sulle isole britanniche, l’altro sulla Russia – sembra ancora una volta che la primavera non riesca proprio a sbocciare.Dopo un’effimera tregua nel fine settimana, infatti, già da domenica sera il nostro Paese vedrà nuovamente l’arrivo di nuvole e temporali a partire ...

maltempo - non c’è pace : Roma, 19 mag. (AdnKronos) – Maltempo, non c’è pace sull’Italia. Mentre l’Europa è assediata da due vortici depressionari – uno sulle isole britanniche, l’altro sulla Russia – sembra ancora una volta che la primavera non riesca proprio a sbocciare.Dopo un’effimera tregua nel fine settimana, infatti, già da domenica sera il nostro Paese vedrà nuovamente l’arrivo di nuvole e temporali a partire ...

maltempo - non c'è pace : Maltempo , non c'è pace sull'Italia . Mentre l'Europa è assediata da due vortici depressionari - uno sulle isole britanniche, l'altro sulla Russia - sembra ancora una volta che la primavera non riesca ...

maltempo - non c’è pace : Roma, 19 mag. (AdnKronos) – Maltempo, non c’è pace sull’Italia. Mentre l’Europa è assediata da due vortici depressionari – uno sulle isole britanniche, l’altro sulla Russia – sembra ancora una volta che la primavera non riesca proprio a sbocciare.Dopo un’effimera tregua nel fine settimana, infatti, già da domenica sera il nostro Paese vedrà nuovamente l’arrivo di nuvole e temporali a partire ...

maltempo Friuli : rimosso albero pericolante nel giardino di una scuola a Pordenone : In Friuli il Maltempo delle ultime ore, caratterizzato da temporali e raffiche di vento, ha provocato disagi alla scuola primaria Gabelli di Pordenone, la più antica della città. Nella mattinata di oggi il personale ha contattato il Comando provinciale dei vigili del fuoco per una pianta ad alto fusto che si era spostata e minacciava di cadere sull’edificio e sul giardino circostante. I vigili del fuoco hanno raggiunto il plesso scolastico ...

Giro d'Italia 2018 : il maltempo e la pioggia non fermano Carapaz! 8tappa - Montevergine : Diretta Giro d'Italia 2018 streaming video e tv 8tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano: Carapaz vincitore del secondo arrivo in salita.

Previsioni Meteo - la bomba che arriva dal Nord Atlantico : non solo maltempo - adesso tornano anche freddo e neve!!! : 1/22 ...

maltempo - EMA ESONDATO A SAN POLO IN CHIANTI/ Video - pompieri coi gommoni : maxi inondazione di acqua e fango : Esondazione a San POLO in CHIANTI, MALTEMPO: un affluente dell'Ema esce dagli argini e crea problemi. Due anziani salvati dai vigili del fuoco all'interno delle loro case sommerse dall'acqua(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 20:50:00 GMT)

maltempo : inondazioni nel Chianti : ANSA, - SAN POLO IN Chianti , FIRENZE, , 8 MAG - Inondazione di acqua e fango nel Chianti, nell'abitato di San Polo , Firenze, , dopo che pioggia e grandine hanno gonfiato il torrente Ema e i fossi ...

maltempo : acqua ancora non potabile a Oristano : L’acqua erogata nei Comuni di Oristano – comprese le frazioni di Nuraxinieddu, Massama, Donigala e Torregrande – di Tramatza e di Siamaggiore presenta ancora valori elevati di torbidità. Lo hanno accerto le rilevazioni fatte ieri e stamattina dai tecnici del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell’Azienda sociosanitaria locale e pertanto nei tre Comuni restano in vigore le ordinanze emesse quattro giorni fa dai ...

maltempo - Regione Sardegna : “Non abbassare la guardia - ancora piogge” : “In attesa del nuovo avviso di criticità“, la Regione Sardegna raccomanda “alla popolazione di continuare a tenere l’attenzione per tutta la durata dell’allerta, soprattutto nell’Oristanese e in Planargia“, spiegando in una nota che “per le spese sostenute dai Comuni durante le emergenze, si potrà fare affidamento alla legge 28 una volta terminate le allerte“. La valutazione meteorologica ...

maltempo Oristano : acqua non potabile a causa di pioggia e detriti : Le copiose precipitazioni di queste ultime 72 ore hanno creato complicazioni anche per quanto riguarda la potabilizzazione dell’acqua nell’oristanese. Piogge e detriti hanno infatti aumentato la torbidità dell’acqua nelle fonti che approvvigionano gli acquedotti di Abbanoa per Oristano e centri limitrofi. I tecnici del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Assl di Oristano e dall’ente gestore Abbanoa, hanno ...

maltempo Benevento : “Non lasciare soli gli agricoltori” : “La spaventosa grandinata che ha colpito il nostro territorio ha devastato campi e colture, annullando i tanti sforzi che gli agricoltori compiono ogni giorno. La perdita del raccolto equivale alla perdita di un reddito e, dunque, molti potranno subire situazioni di disagio. Come Chiesa siamo vicini a queste persone per qualsiasi bisogno e necessita’. Inoltre vogliamo rivolgere un appello alle istituzioni locali, provinciali, ...