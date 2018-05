Il Governo è fatto | domani si sapranno i nomi

M5s-Lega - Meli vs Siri : “Del vostro contratto di Governo non verrà fatto nulla”. “Non capisco questo suo pessimismo” : Botta e risposta serrato a L’Aria che Tira (La7) tra la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e il senatore della Lega, Armando Siri, “ideologo” della flat tax. Il parlamentare assicura che l’aliquota unica al 15 per cento non ha subito modifiche nel contratto di governo col M5s e conferma le parole del leader pentastellato, Luigi Di Maio: “Restiamo due forze alternative, manteniamo la nostra ...

Governo - Casaleggio rilancia : "Il premier ideale è Di Maio""Contratto? Molto soddisfatto" : "Il mio presidente del Consiglio ideale? E' Luigi Di Maio....". Questa la risposta di Davide Casaleggio al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di Governo con la Lega. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione Segui su affaritaliani.it

Giornata internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se Governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

Contratto di Governo fatto - il premier al Movimento 5 Stelle : Al “Contratto” di governo Lega-M5s manca solo la firma dei leader. Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono impegnati ora a mettere a punto la squadra e soprattutto a individuare il premier che sarà un CinqueStelle. Entrambi fanno sapere di esser disposti al “passo di lato” per consentire la nascita dell’esecutivo per il quale il programma, nella forma del Contratto tra le due forze, è quasi definitivo. L’Italia ...

Governo : Delrio - già fatto scatoloni - ‘bici blu’ resta al ministero : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Ho già fatto gli scatolini, la bici rimane di proprietà del ministero”. Piuttosto che l’auto blu “io avevo la ‘bici blu’, abbiamo fatto più di 4.000 km con quella bici lì, quindi abbiamo pedalato”. A dirlo è il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. L'articolo Governo: Delrio, già fatto scatoloni, ...

Governo : Delrio - già fatto scatoloni - ‘bici blu’ resta al ministero : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Ho già fatto gli scatolini, la bici rimane di proprietà del ministero”. Piuttosto che l’auto blu “io avevo la ‘bici blu’, abbiamo fatto più di 4.000 km con quella bici lì, quindi abbiamo pedalato”. A dirlo è il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. L'articolo Governo: Delrio, già fatto scatoloni, ...

Governo - Sergio Mattarella sconcertato da Luigi Di Maio e Salvini : l'ultimo gesto che lo ha fatto esplodere : La pazienza di Sergio Mattarella è molto vasta, ma non è infinita. Luigi Di Maio e Matteo Salvini non sembrano curarsene, soprattutto dopo che alle ultime consultazioni sono saliti al Colle senza lo ...

Governo : Boldrini - Di Maio e Salvini ci hanno fatto perdere più di due mesi : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Di Maio e Salvini ci hanno fatto già perdere più di due mesi. Ma ancora non gli è chiaro che il premier non è un fantoccio, mero esecutore del loro improbabile programma? Ma quale persona seria può accettare loro condizioni? Lo afferma Laura Boldrini. L'articolo Governo: Boldrini, Di Maio e Salvini ci hanno fatto perdere più di due mesi sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Boldrini - Di Maio e Salvini ci hanno fatto perdere più di due mesi : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Di Maio e Salvini ci hanno fatto già perdere più di due mesi. Ma ancora non gli è chiaro che il premier non è un fantoccio, mero esecutore del loro improbabile programma? Ma quale persona seria può accettare loro condizioni? Lo afferma Laura Boldrini. L'articolo Governo: Boldrini, Di Maio e Salvini ci hanno fatto perdere più di due mesi sembra essere il primo su Meteo Web.

Accordo fatto - ma al Senato il Governo giallo-verde ballerà parecchio : Anche dopo la lunga riunione all'hotel President di Milano, servita a "mettere a punto di dettagli", Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Senato rischiano di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale governo targato M5s-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti ...

L'accordo di Governo tra Lega e M5s è praticamente fatto. Manca il premier : Ci siamo, l’accordo tra Lega e Movimento Cinque Stelle per il governo sembrerebbe davvero ad un passo. Dopo una Domenica passata a discutere a Milano, prima nella sede della Regione, poi nell’ufficio di un parlamentare lombardo, Stefano Buffagni, l’annuncio di Luigi Di Maio: "A momenti chiamiamo il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. È stata una giornata molto produttiva". Il capo politico di M5s, ha ...

Accordo fatto - ma al Senato il Governo giallo-verde ballerà parecchio : Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Senato rischiano di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale governo targato M5s-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti a favore, mentre l'esecutivo guidato dall'allora segretario del Pd incassò a palazzo ...

L'accordo di Governo tra Lega e M5s è praticamente fatto. Manca il premier : Ci siamo, l’accordo tra Lega e Movimento Cinque Stelle per il governo sembrerebbe davvero ad un passo. Dopo una Domenica passata a discutere a Milano, prima nella sede della Regione, poi nell’ufficio di un parlamentare lombardo, Stefano Buffagni, l’annuncio di Luigi Di Maio: "A momenti chiamiamo il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. È stata una giornata molto produttiva". Il capo politico di M5s, ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 maggio : Governo Salvimaio : il contratto avanza e il premier non si trova : La trattativa Grosso guaio per il premier. Al Colle con una rosa di nomi Gialloverdi – Stallo Cinque Stelle e Lega sulla ricerca del terzo uomo. I parlamentari M5S contro l’ipotesi di un tecnico: “Si venderà” di Luca De Carolis e Paola Zanca La minoranza permalosa di Marco Travaglio Vista l’ombra di B. e certi connotati di Salvini, il Governo Salvimaio ci stava veramente sulle palle. Poi i giornali, Macron, Renzi e i suoi ...