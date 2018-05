Il giorno più lungo

Essere belle il giorno del sì costa il 500% in più : Secondo un'indagine realizzata da Uala, sito dedicato al mondo beauty, la spesa complessiva media tra trucco, acconciatura e trattamenti base per splendere all'altare arriva a 445 euro

Milano. Un giorno in più di smart working per tutti i neo papà : Vogliamo sperimentare l’introduzione di un giorno in più di smart working per tutti i neo papà presenti nell’organico dell’Amministrazione Comunale,

La donna più vecchia del mondo : “In 129 anni mai un giorno felice” : La donna più vecchia del mondo si chiama Koku Istambulova, vive in Cecenia e ha 129 anni: è questa l’età dichiarata dal governo russo in base alla data di nascita del suo passaporto, 1° giugno 1889. Una data e un’età presunta perché la longeva vecchietta ha perso tutti i documenti durante la seconda guerra cecena combattuta tra il 1999 e il 2009. La donna è autonoma e cosciente, cammina, si nutre da sola ma dice che avrebbe voluto morire ...

1000 Miglia - è il grande giorno della "corsa più bella del mondo" : ... Alvaro Soler, l'ex pilota di Formula1 Giancarlo Fisichella, Derek Hill, figlio di Damon, campione del mondo di F1, Jochen Mass, Bernd Maylander , in F1 guida le safety-car, e Walter Rohrl dal mondo ...

Omofobia - più di 50 vittime al giorno : ma solo 1 su 40 denuncia : Più di 50 vittime di Omofobia al giorno. Oltre 20 mila chiamate nell'ultimo anno da tutta Italia. E 3.200 sono ragazzini minorenni. Tra i 12 ed i 25 anni sono oltre 400 i casi di gravi maltrattamenti ...

Grande Fratello sempre più trash : lasciano in un solo giorno altri due sponsor : Due grandi sponsor in un solo giorno lasciano il Grande Fratello e la produzione ora è nei guai. Si tratta di Consilia e Santa Croce . Mancato rispetto delle donne, violenza, bullismo. Sono queste le ...

Tommaso - il neo-medico più bravo degli Usa. "Un giorno vorrei poter curare gli italiani" : La formazione gesuita classica e scientifica mi ha fatto capire che nella medicina si incontrano umanesimo e scienza. Dopo un anno di ricerca al New York Eye and Ear Infirmary, ho continuato altri ...

Irama canta Nera e Un giorno in più con i complimenti di Simona Ventura : video del serale del 12 maggio : Irama canta Nera contro il duetto di Carmen ed Einar in Grazie perché di Gianni Morandi, al serale di Amici di Maria De Filippi. Nella sesta puntata, in diretta su Canale 5 sabato 12 maggio, Irama presenta uno degli inediti più recenti pubblicati nel corso del talent show: Nera è la prima delle canzoni che presenta ma anche la seconda esibizione è su un suo inedito. A Giulia Michelini è piaciuta molto l'esibizione di Irama. Non ha mai ...

I giovani sempre più dipendenti da internet - per il 45% almeno 6 ore al giorno passate sulla rete : Cresce la dipendenza dei giovani da internet: il 45% passa sulla rete almeno 6 ore al giorno e prova disagio o panico quando non ha accesso ad internet. L'articolo I giovani sempre più dipendenti da internet, per il 45% almeno 6 ore al giorno passate sulla rete proviene da TuttoAndroid.

"Raccontate il giorno più brutto" e l'alunno scrive nel tema dell'uccisione della madre : Il processo d'appello si è chiuso con la conferma della condanna a 30 anni di carcere per Chaabi...

Irama canta Coez e De Gregori con un tuffo tra il pubblico : video cover e Un giorno in più : Irama canta Coez e De Gregori ma, per la commissione esterna di Amici 2018, con Un giorno in più è già un professionista. Nella quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, Irama presenta come primo brano La leva calcistica della classe '68 di De Gregori e conquista la commissione esterna. Emma, presente in sostituzione di Alessandra Amoroso, interviene per mostrare il suo apprezzamento nei confronti di De Gregori e della sua ...