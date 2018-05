Il dovere della competenza macroeconomica

Provare a dialogare con il M5S è un dovere della politica : Il Presidente Roberto Fico esplora il perimetro dell'area M5S-PD. Un percorso molto accidentato per via delle molte polemiche che serpeggiano in una parte del partito PD nella ipotesi di un eventuale avvicinamento al M5S per la formazione di un governo guidato da Luigi Di Maio. Intanto, per lo stesso motivo, cominciano le manovre per la prossima Direzione Nazionale del PD, che molto probabilmente sarà convocata il 2 maggio prossimo. Il tema ...

'L'unico dovere della mia generazione è sparire. Abbiamo fallito miseramente' : Rimasi folgorato dall'idea che si potesse cambiare il mondo'. 'Come spiegò Enrico Berlinguer a Enrico Mentana, sono felice d'essere rimasto fedele agli ideali della mia gioventù. Non so quanti ...

"L'unico dovere della mia generazione è sparire. Abbiamo fallito miseramente" : Non dà interviste da 5 anni, ma oggi Oliviero Diliberto, 61 anni, è tornato a parlare al Corriere della Sera. L'ex segretario dei Comunisti Italiani ha scelto il silenzio "da quando la mia parte politica fu sconfitta disastrosamente" nel 2013, e nell'intervista non dà scuse alla sua generazione: "Ha fallito. Il suo unico dovere morale è scomparire", si legge nelle prime righe. ...