Il Dogman Marcello Fonte dalle lamiere di una baracca agli applausi di Cannes | “Non ho

: #Cannes2018 Due premi all'Italia: Marcello Fonte migliore attore per 'Dogman', migliore sceneggiatura ad… - RaiNews : #Cannes2018 Due premi all'Italia: Marcello Fonte migliore attore per 'Dogman', migliore sceneggiatura ad… - RaiNews : #Cannes, il premio per il migliore attore va a Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone - mymovies : #Cannes71 , l'Italia trionfa! Alice Rohrwacher conquista il premio per la miglior sceneggiatura. Marcello Fonte di… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Quarant’anni e una vita finora trascorsa così, fra ledi unadove chiudeva gli occhi e sognava gli. Calabrese di un paesino in provincia di Reggio,non ci crede ancora di aver vinto come miglior attore protagonista al Festival di. “Certo che lo volevo questo premio, e non l’ho preso subito in mano per godermelo un po’ di più, capita una volta nella vita e ho contato fino a tre – come quando si parla che forse è la cosa migliore – prima di acchiapparlo”. Ha fatto ridere e commosso, un vero personaggio dal cuore grande e la parola prota. E infatti reagisce alle domande da professionista esperto: “Si chiude un cerchio e se ne apre uno nuovo con questo premio, un premio che dedico anche a mio padre che ha cresciuto me e i miei fratelli senza avere niente, con l’arte d’arrangiarsi e che ora non c’è più”. E non dimentica Matteo ...