Il compleanno di Al Bano ad Amici 2018 con le due Romina prima del tour estivo reso

: Tanti auguri Al Bano! ?? E come ogni compleanno che si rispetti è il momento di grandi sorprese... ?? #Amici17 - AmiciUfficiale : Tanti auguri Al Bano! ?? E come ogni compleanno che si rispetti è il momento di grandi sorprese... ?? #Amici17 - SkyTG24 : Buon compleanno Al Bano: il cantautore compie 75 anni - OptiMagazine : Il compleanno di #AlBano ad #Amici17 con le due Romina prima del tour estivo reso ufficiale (video)… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Ildi Aladanticipa ilche condurrà in coppia con. La ex moglie è stata ospite dell'ultima puntata del serale, nel quale hanno portato una versione inedita di Felicità nella qualeha portato un'invettiva contro il circo mediatico resa sotto forma di rap (qui il video della sorpresa per il).L'artista di Cellino San Marco ha aperto la puntata facendo da colonna sonora alla sfida di danza che ha visto protagonisti Bryan e Lauren, con la quale si è determinata la vittoria di categoria assegnata alla giovane artista e preferita da Bill Goodson.La sua partecipazione alla puntata è poi continuata con il duetto con Emma Muscat in È la mia vita. Il brano era già stato portato durante la finale di The Voice of Italy alla quale l'artista ha partecipato come coach e che ha vinto con Maryam Tancredi.L'ospitata addi ...