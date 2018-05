Il Colle non dà proroghe | nome autorevole o voto

M5s-Lega - non c'è ancora l'accordo Salvini : "Entro lunedì o la parola al Colle Né io né Di Maio saremo il premier" : Un incontro lungo più di tre ore tra i leader di Lega e M5s, poi il tavolo tecnico. Restano le distanze, ma si va verso un accordo

M5s-Lega - il Colle attende il testo finale |"Nel contratto non c'è l'uscita dall'euro" : Il contratto di governo sarebbe pronto e ora ci sarebbe una trattativa ad oltranza per il nome del premier,

Di Maio-Salvini stringono sul programma - monito del Colle : "Si esamineranno solo testi definiti - non bozze dell'accordo" : Lega e Movimento Cinque stelle stringono l'accordo sul programma. Ora, entro domenica, trattativa a oltranza per l'intesa sul premier, con l'ipotesi sempre in campo di una staffetta tra i leader a ...

Il Colle : atteso il contratto definitivo - non la bozza. Salvini e Di Maio : “Noi due pronti a stare fuori” : Le delegazioni di Lega e M5S, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidente Mattarella la bozza dell’accordo di programma nello stato in cui si trovava in quel momento. È chiaro che il presidente non guarda bozze ma testi definiti, frutto delle responsabilità dei partiti che concludono accordi di governo. È qua...

Il Colle non dà alibi a chi cerca pretesti : “Altre 48 ore purché sia la volta buona” : Quando Salvini è comparso davanti alle telecamere, con Giorgetti e Centinaio al fianco come i due evangelici ladroni, sembrava appena uscito da una discussione agitata. Quasi che col Presidente se le fossero dette sui migranti, sull’Europa e chissà su che altro. In realtà, nonostante i toni da comizio rivolti agli italiani, nello studio «alla Vet...

Governo - Rocco Casalino non sa di essere in onda e Mentana interrompe il Collegamento : “Non usiamo questi mezzucci” : “No, non è coretto, usciamo”. Nel corso della MaratonaMentana dedicata alle consultazioni, Enrico Mentana ha interrotto il collegamento con il cronista politico, per evitare di registrare la voce di Rocco Casalino (capo della comunicazione dei 5 stelle), senza che lui lo sapesse. “Non è corretto – ha detto il direttore del TgLa7, rientrando in studio – Casalino ha chiesto se lo stiamo registrando. Celata è stato ...

Incidente alle Acciaierie Venete - un operaio parla dei Colleghi feriti : "Sembravano fusi - non lo dimenticherò mai" : "È stato come un terremoto, un boato che mi ha alzato da terra. Poi, mentre fuggivo, mi sono trovato davanti Todita, che chiedeva aiuto, e ha fatto in tempo a dirmi che sotto c'era l'altro collega". È il drammatico racconto dell'Incidente di domenica alle Acciaierie Venete di Gianni Gallo, uno degli operai che si sono salvati."Non dimenticherò mai come li ho visti: sembravano 'fusi' - aggiunge - il calore tremendo gli aveva ...

Di Maio al Colle : non faremo nomi premier in pubblico - chiesto altro tempo per chiudere il contratto : Il capo politico M5S Luigi Di Maio ha chiesto ancora altro tempo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del governo. Alle 18 al Colle salirà la Lega. Prima alla Camera un nuovo incontro Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

