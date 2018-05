Il Chievo resta in Serie A Inglese saluta Verona con un gol

LIVE Roma-Chievo - Serie A in DIRETTA : i giallorossi cercano il successo per restare al terzo posto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Chievo, match della 35ma giornata della Serie A. I giallorossi, dopo la pesante sconfitta per 5-2 con il LIVErpool in Champions League, cercheranno di ritrovare subito la vittoria in campionato per restare al terzo posto in classifica. Dall’altra parte il Chievo tenterà l’impresa per conquistare punti fondamentali per la salvezza. Di Francesco cambierà modulo per questa sfida, tornando alla difesa ...