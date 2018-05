Il blog del M5s | Chiuderemo l' Ilva Genova sulle barricate

Contratto di governo - il sì del blog 5 stelle : 94%. Di Maio : durerà 5 anni : Ma è soprattutto la polemica sui media e all'interno del mondo pentastellato a tenere banco. Il Wall Street Journal parla di partiti «in rotta di collisione con l'Europa». Critico anche il Financial ...

Sandro Piccinini a blogo : "La Champions mi mancherà - dopo 30 anni a Mediaset non vado in Rai o a Sky. Enrico Varriale tifoso del Napoli" : Liverpool per la Champions, Inter per il quarto posto, Crotone in Serie B. Questi i pronostici di Sandro Piccinini a poche ore dall'ultima giornata di Serie A. Blogo ha intervistato lo storico telecronista di Mediaset che tra qualche giorno partirà alla volta di Kiev per raccontare in diretta su Canale 5 la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool (con lui ci sarà la seconda voce Aldo Serena), in programma sabato 26 maggio. ...

Valentina Vignali in missione per il Partito del Piccione : Cristiano Ronaldo tête-à-tête con la fashion blogger [FOTO E VIDEO] : Valentina Vignali incontra Cristiano Ronaldo: la fashion blogger in missione per il Partito del Piccione accanto al portoghese Dopo mille mirabolanti tentativi Valentina Vignali è riuscita ad incontrare Cristiano Ronaldo. La fashion blogger italiana in Spagna, alla ricerca del campione portoghese, ha dovuto faticare per riuscire anche solo a salutare CR7. Valentina in missione per il Partito del Piccione ha cercato di convincere Cristiano ad ...

Luigi Di Maio - i malumori della base : critiche sul blog. L' ombra di Di Battista : 'Sono - scrive - molto orgoglioso del fatto che siamo arrivati fino a qui mantenendo la nostra linearità, la nostra coerenza, portando avanti la nostra linea politica. È un grande obiettivo raggiunto.

I Retroscena di blogo : Per Elisa Isoardi arrivata l'investitura alla Prova del cuoco : Se ne parla da molto tempo, per molti era cosa fatta ormai da settimane, ma ieri è arrivato il passo conclusivo del percorso di avvicinamento di Elisa Isoardi alla Prova del cuoco. La conduttrice di Buono a sapersi ieri è salita al settimo piano di viale Mazzini nell'ufficio del direttore generale per discutere del suo nuovo impegno per la stagione tv 2018-2019.Nel colloquio di ieri è arrivata dunque l'investitura di Elisa Isoardi alla ...

Stefano De Martino rinuncia all'Isola dei Famosi : «Le privazioni - Santiago e il ritorno della fashion blogger» : MILANO ? L?esperienza all?Isola dei Famosi per Stefano De Martino è stata positiva. L?ex coach di ?Amici? infatti è partito alla volta...

Stefano De Martino rinuncia all'Isola dei Famosi : «Le privazioni - Santiago e il ritorno della fashion blogger» : MILANO ? L?esperienza all?Isola dei Famosi per Stefano De Martino è stata positiva. L?ex coach di ?Amici? infatti è partito alla volta...

Al Salone del Libro di Torino le Marche portano Lotto - Leopardi - Rossini e le migliori blogger : Sessantadue gli eventi in programma, trentasette le case editrici presenti, dieci festival letterari, dibattiti in diretta streaming e la presenza di personalità del mondo della cultura e delle ...

I Retroscena di blogo : Nicola Porro verso il ritorno in Rai - ecco l'offerta della tv pubblica : La vita é fatta di andate ma anche di ritorni e di un ritorno che pare quasi certo che andiamo a parlarvi cari lettori. Pare quasi fatta, anche se la trattativa é ancora in corso, per il ritorno di Nicola Porro in Rai.Si tratta di un ritorno nella medesima rete e nella stessa collocazione che fu per il vice direttore del Giornale. Per Porro la Rai, secondo quanto apprendiamo, ha fatto un offerta sontuosa che al di la del fattore squisitamente ...

I Retroscena di blogo : Nicola Porro verso il ritorno in Rai - ecco l'offerta della tv pubblica : La vita é fatta di andate ma anche di ritorni e di un ritorno che pare quasi certo che andiamo a parlarvi cari lettori. Pare quasi fatta, anche se la trattativa é ancora in corso, per il ritorno di Nicola Porro in Rai.Si tratta di un ritorno nella medesima rete e nella stessa collocazione che fu per il vice direttore del Giornale. Per Porro la Rai, secondo quanto apprendiamo, ha fatto un offerta sontuosa che al di la del fattore squisitamente ...

Un Posto al Sole - Isa Danieli special guest della puntata 5000 (Anteprima blogo) : Isa Danieli nel cast di Un Posto al Sole per interpretare la madre di Raffaele Giordano: un vero e proprio evento per la soap che festeggia le sue prime 5000 puntate venerdì 11 maggio e che per l’occasione accoglie il ‘debutto’ soap della grande attrice, che il pubblico tv ha potuto apprezzare qualche anno fa in Capri.prosegui la letturaUn Posto al Sole, Isa Danieli special guest della puntata 5000 (Anteprima Blogo) pubblicato su ...

Il miracolo - Guido Caprino a blogo : "La tv è più interessante del cinema" (VIDEO) : Debutta stasera su alle 21.15 su Sky Atlantic la prima serie tv firmata da Niccolò Ammaniti (regia e sceneggiatura). Si intitola Il miracolo ed è una produzione originale Sky (prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, in co-produzione con Arte France e Kwaï), già premiata in Francia. Protagonista Guido Caprino, l'attore già visto in altre serie della pay tv come In Treatment, 1992 e 1993. Il fatto che negli ultimi anni la sua ...

Andrea Bosca a blogo : "Il tenente Enrico Labriola e Il capitano Maria uniti dalla ricerca della verità" (VIDEO) : Andrea Bosca ne Il capitano Maria, la nuova serie di Rai1 in quattro puntate in onda da lunedì 7 maggio con protagonista Vanessa Incontrada, interpreta il giovane tenente dei Carabinieri Enrico Labriola. A margine della conferenza stampa di presentazione della fiction diretta da Andrea Porporati e prodotta dalla Palomar, Blogo ha intervistato l'attore che aveva già lavorato con la collega di origini spagnole in un'altra fiction di Rai1 Non ...

Antonella Clerici NON lascia La Prova del cuoco. E non è una fake news (Anteprima blogo) : Avete letto bene, Antonella Clerici non lascia La Prova del cuoco. No, non è una fake news. C'è una spiegazione. È vero che dopo 18 anni non sarà più la conduttrice del cooking show mattutino di Rai1, ma il suo futuro professionale, tra un prime time e un altro, sarà ancora legato al programma. Infatti, stando a quanto apprende TvBlog, la Clerici vestirà il ruolo di consulente della nuova edizione de La Prova del cuoco. Lo farà in quanto ...